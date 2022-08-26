Dünya Bidena Facebook kalkanı FBI bize gelerek sansürlememizi istedi
AMERİKA

Biden'a Facebook kalkanı: 'FBI bize gelerek sansürlememizi istedi

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, dün katıldığı Joe Rogan'ın programında 2020 seçimlerine dair konuştu. Rogan'ın 'tartışmalı konuları nasıl hallediyorsunuz?' sorusuna Zuckerberg örnek olarak 2020 seçimleri sırasında ABD Başkanı Biden'ın oğlunun çıkan ifşa ve yolsuzluklarını FBI'ın ofise gelerek 'uyarması' sonucu sansürlediklerini anlattı.

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Haber Merkezi Diğer
Bidena Facebook kalkanı: FBI bize gelerek sansürlememizi istedi
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, dün katıldığı Joe Rogan'ın programında 2020 seçimlerine dair konuştu. Rogan'ın "tartışmalı konuları nasıl hallediyorsunuz?" sorusuna Zuckerberg örnek olarak 2020 seçimleri sırasında ABD Başkanı Biden'ın oğlunun çıkan ifşa ve yolsuzluklarını FBI'ın ofise gelerek "uyarması" sonucu sansürlediklerini anlattı.

Zuckerberg, FBI'ın meşru bir kurum olduğunu ve ofislerinden ekip arkadaşlarına ulaşan ajanların talimatları doğrultusunda Hunter Biden'ın dizüstü meselesini paylaşan kişi ya da kurumlara "gölgeleme" denen bir yaptırım uygulandığını söyledi.

Twitter'ın bu konuda daha katı olduğunu ve kendilerinin gri bir alanda olduğunu belirten Facebook'un kurucusu, "Sadece bilmeniz için anlatayım, FBI bize geldi ve Hunter Biden'ın laptop olayının Rus propagandası olduğunu bu konuda bizimde onlarla işbirliği yapmamız gerektiği bildirildi" dedi.

Facebook ekibinin hikayeyi kontrol ettiğini ve ardından insanların olayı paylaşmasına izin verdiğini, ancak dağıtımın "azaltıldığını" söyleyen Mark Zuckerberg, "Bir sürü şikayet aldık. Bu politik bir mesele. Siyasi yelpazenin hangi tarafını yeterince sansürlemediğimizi veya sansürlemediğimizi düşündüğünüze bağlı olarak, o kadar da siyah değildik ve Twitter bu konuda çok siyah yada beyaz" ifadelerini kullandı.

Zuckerbeg olayın doğru olduğunu bildiğini itiraf ederek, "Kontrollerin ardından bu hikayenin doğru olduğu ortaya çıktı zaten kimse bunun yanlış olduğunu söylemedi." ifadelerini kullandı.

HUNTER BİDEN'IN LAPTOP VE E-MAİL OLAYI

New York Post gazetesinin 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" sorusunu sorduğu ifade edilmişti.

Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.

MAİLLERİN BULUNDUĞU BİLGİSAYAR TAMİRCİYE BIRAKILDIKTAN SONRA GERİ ALINMADI

Joe Biden, Hunter Biden ve Burisma ile ilgili sorulara sürekli "Ben hiçbir zaman oğlumla deniz aşırı iş anlaşmaları hakkında konuşmadım." yanıtını veriyordu.

Söz konusu maillerin ortaya çıktığı bilgisayarın Nisan 2019'da Biden'ın da memleketi olan Delaware'deki bir bilgisayar tamircisine bırakıldığı aktarıldı.

Bilgisayar tamircisinin sahibi ise bilgisayarı kendisine sudan dolayı hasar gördüğü için bir kişinin bıraktığını ve bir daha bu kişinin gelmediğini kaydetti.

Bu kişinin Hunter Biden olup olmadığından emin olamadığını belirten tamirci, bilgisayarın üzerinde Joe Biden'ın yaşamını yitiren oğlu Beau Biden adına kurulan vakfın etiketi olduğunu söyledi.

Söz konusu bilgisayarı aralık ayında FBI'a teslim ettiğini belirten tamirci, teslimattan önce bilgisayarın içindeki bilgileri kopyalayarak, bunu Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin avukatı Robert Costello'ya verdiğini aktardı.

Mark Zuckerberg'e kötü haber: Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir
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Mark Zuckerberg'e kötü haber: Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir
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Zuckerberg metaverse mağazası kuruyor
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Zuckerberg'in mağazası, sanal bir metaverse dünyası olan Horizon'da olacak. Metaverse'de konuşan Zuckerberg, \"Hepinizin geçimini sağlamanız ve iyi bir yaşam sürmeniz gerekiyor\" dedi.<br>
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Mağaza geleneksel anlamda bir dükkan olmayacak. Bunun yerine, Horizon içindeki bir satın alma sistemi gibi olacak. Horizon, oyuncuların yarattığı ve birlikte keşfettiği birçok küçük dünyadan oluşuyor ve bir kez bir dünyanın içine girdiğinizde, Zuckerberg onların içinde mal satın alabilmenizi planlıyor.<br>
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Zuckerberg, metaverse vatandaşlarına verdiği demeçte, \"Zamanla orada sadece bir ton harika dünya olmasını istiyoruz ve bunun gerçekleşmesi için kendilerini destekleyebilecek ve işlerini yapıp geçimlerini sağlayabilecek çok sayıda yaratıcı olması gerekiyor\" dedi.<br>
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Meta veri deposu, birçok farklı şekilde keşfedebileceğiniz bağlantılı dijital dünyaların bir koleksiyonu gibi. Teknoloji devi Facebook, şimdiden \"metaverse\" inşa etmek için milyarlarca dolar akıttı ve son zamanlarda projede çalışmak için 10.000 personel daha işe alacağına söz verdi.<br>
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Metaverse, Doğası gereği fiziksel alanla sınırlı olmaması nedeniyle yeni bir yaratıcılık düzeyi getirecek ve yeni nesil işletmelerin tutkularının peşinden gitmeleri için bu bir fırsat olarak gözüküyor.<br>
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<br>Zuckerberg's Horizon, metaverse sisteminin sadece bir örneği. Girişimciler, kendilerine uygun bir iş modeli bulma konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olacak.<br>
Zuckerberg metaverse mağazası kuruyor
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