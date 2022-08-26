Biden'a Facebook kalkanı: 'FBI bize gelerek sansürlememizi istedi

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, dün katıldığı Joe Rogan'ın programında 2020 seçimlerine dair konuştu. Rogan'ın "tartışmalı konuları nasıl hallediyorsunuz?" sorusuna Zuckerberg örnek olarak 2020 seçimleri sırasında ABD Başkanı Biden'ın oğlunun çıkan ifşa ve yolsuzluklarını FBI'ın ofise gelerek "uyarması" sonucu sansürlediklerini anlattı.

Zuckerberg, FBI'ın meşru bir kurum olduğunu ve ofislerinden ekip arkadaşlarına ulaşan ajanların talimatları doğrultusunda Hunter Biden'ın dizüstü meselesini paylaşan kişi ya da kurumlara "gölgeleme" denen bir yaptırım uygulandığını söyledi.

Twitter'ın bu konuda daha katı olduğunu ve kendilerinin gri bir alanda olduğunu belirten Facebook'un kurucusu, "Sadece bilmeniz için anlatayım, FBI bize geldi ve Hunter Biden'ın laptop olayının Rus propagandası olduğunu bu konuda bizimde onlarla işbirliği yapmamız gerektiği bildirildi" dedi.

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Facebook ekibinin hikayeyi kontrol ettiğini ve ardından insanların olayı paylaşmasına izin verdiğini, ancak dağıtımın "azaltıldığını" söyleyen Mark Zuckerberg, "Bir sürü şikayet aldık. Bu politik bir mesele. Siyasi yelpazenin hangi tarafını yeterince sansürlemediğimizi veya sansürlemediğimizi düşündüğünüze bağlı olarak, o kadar da siyah değildik ve Twitter bu konuda çok siyah yada beyaz" ifadelerini kullandı.

Zuckerbeg olayın doğru olduğunu bildiğini itiraf ederek, "Kontrollerin ardından bu hikayenin doğru olduğu ortaya çıktı zaten kimse bunun yanlış olduğunu söylemedi." ifadelerini kullandı.

HUNTER BİDEN'IN LAPTOP VE E-MAİL OLAYI

New York Post gazetesinin 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

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E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" sorusunu sorduğu ifade edilmişti.

Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.

MAİLLERİN BULUNDUĞU BİLGİSAYAR TAMİRCİYE BIRAKILDIKTAN SONRA GERİ ALINMADI

Joe Biden, Hunter Biden ve Burisma ile ilgili sorulara sürekli "Ben hiçbir zaman oğlumla deniz aşırı iş anlaşmaları hakkında konuşmadım." yanıtını veriyordu.

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Söz konusu maillerin ortaya çıktığı bilgisayarın Nisan 2019'da Biden'ın da memleketi olan Delaware'deki bir bilgisayar tamircisine bırakıldığı aktarıldı.

Bilgisayar tamircisinin sahibi ise bilgisayarı kendisine sudan dolayı hasar gördüğü için bir kişinin bıraktığını ve bir daha bu kişinin gelmediğini kaydetti.

Bu kişinin Hunter Biden olup olmadığından emin olamadığını belirten tamirci, bilgisayarın üzerinde Joe Biden'ın yaşamını yitiren oğlu Beau Biden adına kurulan vakfın etiketi olduğunu söyledi.

Söz konusu bilgisayarı aralık ayında FBI'a teslim ettiğini belirten tamirci, teslimattan önce bilgisayarın içindeki bilgileri kopyalayarak, bunu Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin avukatı Robert Costello'ya verdiğini aktardı.

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FOTOĞRAF 7 İngiltere Kültür Sekreteri Nadine Dorries, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve diğer büyük teknoloji firmaları yöneticilerini uyardı. Sosyal medya platformları yaklaşmakta olan çevrimiçi güvenlik yasaları kapsamında zararlı kabul edilen içeriği engellemediği takdirde hapse girme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini açıkladı. Times Radio'ya konuşan Dorries, Facebook'un ana şirketi Meta'nın başındaki Zuckerberg'i hedef aldı. Tüm teknoloji patronlarının hükümetin Çevrim içi Güvenlik Yasası taslağına uymamaları halinde 'kesinlikle' parmaklıkların arkasına konulabileceğini söyledi. Tasarının önerilen şekli kapsamında, iletişim düzenleyicisi Ofcom'un yetkileri, teknoloji yöneticilerini yasa dışı içeriği kaldırmadıkları için iki yıla kadar hapse atabilir. TRT Haber'in aktardığına göre, hükümet cuma günü tasarıya, nefret suçu, dolandırıcılık, yasa dışı uyuşturucu veya silah satışı, intiharı teşvik veya kolaylaştırma, insan kaçakçılığı ve cinsel istismar dahil olmak üzere birçok yeni suç eklendiğini duyurdu. Mark Zuckerberg'e kötü haber: Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, zararlı çevrimiçi içeriğin kaldırılmamasından, aralarında Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ün de bulunduğu teknoloji patronlarının 'kesinlikle' sorumlu tutulabileceğini söyledi. BiP'te paylaş

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