Biden'dan Çin hamlesi: Pentagon'da "Çin Görev Gücü" kuruldu

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret edip ülkesinin dış politika parametrelerini açıklayan Biden, bugün de Pentagon'u ziyaret etti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, bakan yardımcıları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve kuvvet komutanları ile bir saat civarında görüşen Biden, daha sonra bakanlık personeline hitap etti.

Biden konuşmasında, ABD'nin karşı karşıya kaldığı tehlike ve sınamalardan bahsederken, "Bugün Savunma Bakanlığı bünyesinde strateji, operasyonel konsept, kuvvet konumlandırma dahil birçok konuya odaklanacak yeni bir Çin Görev Gücünün kurulduğuna ilişkin bilgi aldım." dedi.

Biden, sivil ve askerlerden oluşan bu birimin gelecek aylarda Pentagon'a, Çin ile ilgili tavsiyeler sunacağını söyledi.

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Savunma liderleri ile ulusal güvenlik önceliklerini konuştuklarını ifade eden Biden, askeri güç kullanmaya son çare olarak baktığını ifade etti.

Biden, "Uzun yıllardır devam eden savaşları güvenilir bir şekilde sona erdirmek için Bakan Austin ve dünyadaki diğer liderlerle yakın çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Hitabının ardından Biden, şubat ayının "Siyahi Tarih" ayı olması münasebetiyle, Pentagon'da siyahilerin ABD'deki geçmişine ait fotoğraf ve resimlerin asılı olduğu"Afrikalı Amerikalı Mirası" koridorunu ziyaret etti.

OYNAT 00:26 ABD Başkanı Joe Biden'ın kalemle mücadelesi: Cebini bulamadı Gafları ve skandallarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de yeni kararnamelere imza attığı esnada yaşadıklarıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.



Biden kameralar karşısında 4 yeni kararnameye imza attıktan sonra kalemini koyacağı ceket cebini bulamadı. Bunun üzerine imza attığı kalemi pantolonun cebine koydu. BiP'te paylaş

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Çin Görev Gücü ne yapacak?