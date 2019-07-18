Dünya Bild hedef gösterdi İsrail şiddetine tepki gösteren Alman diplomata soruşturma
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Bild hedef gösterdi: İsrail şiddetine tepki gösteren Alman diplomata soruşturma

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, Twitter'da İsrail şiddetine ilişkin paylaşımları beğenen Alman diplomat Christian Clages'i Yahudi düşmanı ilan etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, haber üzerine Filistin'de görev yapan diplomat hakkında soruşturma başlattı. İsrail işgali altındaki Ramallah kentinde yaşayan Alman diplomat, soruşturma sonrası Twitter'da yaptığı beğenileri tekrar kaldırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail işgaliyle ilgili paylaşımları beğenen Alman diplomat hedef tahtasına oturtuldu!
İsrail işgaliyle ilgili paylaşımları beğenen Alman diplomat hedef tahtasına oturtuldu!

Almanya'nın en popüler gazetesi Bild, Filistin'de görev yapan Alman diplomat Christian Clages'i beğendiği bir video paylaşımı için Yahudi düşmanı ilan etti.

Bild muhabiri Antje Schippmann imzalı haber, Alman diplomatın İsrail şiddetiyle ilgili bir videoyu beğenmesi "Alman diplomattan antisemitizm skandalı - Alman diplomatlar neden İsraillilere karşı kışkırtıcı?" başlığıyla yayınlandı.

Bild'in hedef göstermesi üzerine, Almanya Dışişleri Bakanlığı diplomat Christian Clages hakkında soruşturma başlattı.

Bild'e göre, Twitter'da 625 takipçisi olan Alman diplomatın İsrail işgal güçlerinin şiddetiyle ilgili videoları beğenmesi 'büyük tepki' çekiyor.

Christian Clages'in beğendiği paylaşımlar arasında, Filistinli çocuğu gözaltına almak isteyen İsrail askerlerini engellemeye çalışan kadınlarla ilgili bir paylaşım bulunuyor.

Bild'in haberinde, 'paylaşımların Yahudi düşmanlığı ile ne ilgisi var?' sorusuna herhangi bir cevap vermiyor.

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