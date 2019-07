Bild hedef gösterdi: İsrail şiddetine tepki gösteren Alman diplomata soruşturma

Almanya'nın en popüler gazetesi Bild, Filistin'de görev yapan Alman diplomat Christian Clages'i beğendiği bir video paylaşımı için Yahudi düşmanı ilan etti.

Bild muhabiri Antje Schippmann imzalı haber, Alman diplomatın İsrail şiddetiyle ilgili bir videoyu beğenmesi "Alman diplomattan antisemitizm skandalı - Alman diplomatlar neden İsraillilere karşı kışkırtıcı?" başlığıyla yayınlandı.

Bild'in hedef göstermesi üzerine, Almanya Dışişleri Bakanlığı diplomat Christian Clages hakkında soruşturma başlattı.

Bild'e göre, Twitter'da 625 takipçisi olan Alman diplomatın İsrail işgal güçlerinin şiddetiyle ilgili videoları beğenmesi 'büyük tepki' çekiyor.

Christian Clages'in beğendiği paylaşımlar arasında, Filistinli çocuğu gözaltına almak isteyen İsrail askerlerini engellemeye çalışan kadınlarla ilgili bir paylaşım bulunuyor.

Hats off for these old Palestinian women who are trying to save a child from the hands of israeli soldiers.



Welcome to the occupied Palestine. pic.twitter.com/2rTXv92XY0 — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) 19 Ocak 2019

Bild'in haberinde, 'paylaşımların Yahudi düşmanlığı ile ne ilgisi var?' sorusuna herhangi bir cevap vermiyor.