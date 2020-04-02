Dünya Bilim Kurulu Üyesi Yamanel koronavirüsten kaynaklı ölen kişinin nasıl defnedilmesi gerektiğini anlattı
KORONAVİRÜS

Koronavirüsten dolayı ölen bir kişi nasıl gömülür?

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel koronavirüsten kaynaklı ölen kişinin nasıl defnedilmesi gerektiğini anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ayrı bir yere defnedilmesine gerek olmadığını belirtti. Yamanel, “Virüsün de topraktan çıkma ihtimali yok. Vatandaşlarımız bu konuda emin olabilirler. Vefat eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur. Ama mutlaka yıkama ve gömülme esnasında görevlilerin koruyucu ekipmanlarını giymesi lazım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Covid-19 bulaşıcı hastalığından ölenlerin defnine ilişkin bilgi verdi. Yamanel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ayrı bir yere defnedilmesine gerek olmadığını bildirerek, “Bu Dünya Sağlık Örgütü’nün de aldığı kararlara paralel bir şekilde Bilim Kurulu’nun aldığı bir karar. Defin işlemlerinde de özellikle bir sıkıntının olmadığı görülüyor. Ama gasilhanede çalışanların mutlaka koruyucu ekipmanları giyip, işini yapması gerekiyor. Yine defin işlemleri sırasında da mutlaka eldiven ve koruyucu maske takılması uygun olacaktır. Bunlar dışında herhangi bir önerimiz yok. Virüsün de topraktan çıkma ihtimali yok. Vatandaşlarımız bu konuda emin olabilirler. Vefat eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur” dedi. Yamanel, cenazede alınacak tedbirlere ilişkin de şu bilgileri verdi:

Prof. Dr. Levent Yamanel

TABUTLA GÖMÜLEBİLİR

“Mutlaka yıkama ve gömülme esnasında görevlilerin koruyucu ekipmanlarını giymesi lazım. Cemaatin de çok kalabalık olmaması ve kişilerin o esnada birbirine mesafeli durması gerekiyor. Ayrıca kararlar doğrultusunda bazı özel durumlarda da tabutla da gömülme olabilir”

İZOLASYONA DİKKAT

Virüsün yayılma hızına ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Yamanel, Türkiye’nin vaka artış hızının şuan devam ettiğini ifade ederek, “Bu bizim ön gördüğümüz bir şeydi” dedi. İzolasyona dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Yamanel, “Koronavirüs mutasyona uğrayabilir. Ama ne zaman ya da nasıl davranır bunu şu an tam kestiremiyoruz. İzolasyon burada çok önemli. Virüs insandan insana geçmediği zaman, bir süre sonra biter. Özellikle şu an Çin’de gördüğümüz durum böyle. Çin izolasyonu çok iyi uyguladı. Vuhan kenti karantina altına alındı. Ve bu nedenle de hastalık orada hemen kısıtlandı. Bizim yapmamız gereken mutlaka izolasyonu çok iyi uygulamak. Onun için evde kalalım. Sosyal mesafeyi iyi koruyalım. Tokalaşma ve sarılmadan uzak duralım. Mutlaka ellerimizi bol bol yıkayalım” diye konuştu.

  • Prof. Dr. Yamanel, vatandaşların ne kadar dikkatli ve bilinçli olursa hastalığın da o denli kısıtlanacağını bildirerek, “Bu pik seviyesini de çok dikkat edersek birkaç hafta içerisinde yavaş yavaş azaltabiliriz. Ama her şey tabii bu izolasyondan geçiyor. Onun için teması en aza indirmemiz gerekiyor” dedi.

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