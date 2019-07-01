Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Binlerce Filistinli genç şehidini uğurladı
ORTADOĞU

Binlerce Filistinli genç şehidini uğurladı

İsrail işgal güçlerinin 4 gün sonra naaşını teslim ettiği 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd için İseviyye Mahallesi'ne düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı. İşgal güçleri mahalleye yaptığı baskında 37 kişiyi plastik mermiyle yaralamıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail işgal güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında şehit olan Filistinli genç Muhammed Semir Ubeyd son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ubeyd için İseviyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı. Törende Filistin bayrakları taşınarak İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Mahalledeki camide kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbir ve sloganlarla son kez evinin önüne getirildikten sonra mahalle kabristanında defnedildi.

Bu arada, görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre defin işleminin ardından İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. Olaylarda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.

Şehidin cenazesini 4 gün sonra teslim ettiler

İsrail polislerinin 27 Haziran Perşembe akşamı İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralanmış, yaralılardan 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Mahalle sakinleri, İsrail güçlerinin baskınlarına ve bölgede inşa edilmesi planlanan Talmudik parkın kurulması için halkın evlerinden çıkarılması uyarılarına karşı akşam saatlerinde gösteri düzenlemişti.

İsrail polisi baskına tepki gösteren 19 Filistinliyi gözaltına alırken, şehit ettiği Ubeyd’in cenazesini alıkoyduktan 4 gün sonra ailesine bugün teslim etmişti.

İseviyye Mahallesi'ndeki gerginlik

  • Ubeyd'in öldürülmesinin ardından İseviyye Mahallesi'nde gerginlik tırmanmış, İsrail polisi dün gece yine mahalleye baskın düzenlemişti.
  • Filistin Kızılayı, İsrail polisinin, taş atarak tepki gösteren Filistinlilere saldırısında 37 kişinin plastik mermiyle yaralandığını, 7 kişinin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini, 6 kişinin de darbedildiğini bildirmişti.
  • Açıklamada ayrıca İsrail polisine ilk yardım çalışmalarını önleme ve ambulansların bölgeye girişini engelleme suçlaması yöneltilmişti.

İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı
DÜNYA
İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı

İsrail işgal polisi Kudüs’te 19 Filistinliyi gözaltına aldı
DÜNYA
İsrail işgal polisi Kudüs’te 19 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin'i bölmek isteyen ABD'den 'Filistin'e çalıştay suçlaması
DÜNYA
Filistin'i bölmek isteyen ABD'den 'Filistin'e çalıştay suçlaması
Demokrasinin ispatı

Demokrasinin ispatı

Nahda lideri Gannuşi, İstanbul seçimlerini yorumladı.
Başörtülü kadına çirkin saldırı

Başörtülü kadına çirkin saldırı

​Devlet dairesinde sıra bekleyen başörtülü kadına skandal sözler.
Kirli ittifakı gizlemiyorlar

Kirli ittifakı gizlemiyorlar

​İsrailli bakan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
Hazmedemiyoruz!

Hazmedemiyoruz!

​Çanakkale Belediyesinin "LGBT desteği" şehri ayağa kaldırdı.
ABD Kudüs'ün<br>altını oyuyor

ABD Kudüs'ün
altını oyuyor

İsrail'in işgal projesine açık destek!
Damattan kanlı pusu

Damattan kanlı pusu

​Diyarbakır'daki olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kar sürprizi

Kar sürprizi

Turistler büyük şaşkınlık yaşadı.
Tüm sanıklar<br>beraat etti

Tüm sanıklar
beraat etti

235 sanıklı ​Ergenekon davasında nihai karar açıklandı.
6 vatandaşımız kurtarıldı

6 vatandaşımız kurtarıldı

​Hafter'e bağlı milis güçleri, 6 Türk vatandaşını alıkoymuştu.
Londra'dan Medine'ye pedal çeviriyorlar

Londra'dan Medine'ye pedal çeviriyorlar

60 gün sürecek yolculuğun rotasında Türkiye de var.
Suriye'ye ait

Suriye'ye ait

KKTC, Lefkoşa yakınlarına düştüğünü açıkladı.
Yeni golcü <br>formayı giydi

Yeni golcü
formayı giydi

Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı.
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak PKK hedefleri yerle bir edildi.
3 bin 500 TL<br> kazandırdı

3 bin 500 TL
kazandırdı

​Evinin boş odasında üretime başladı.
Testlerden<br> başarıyla geçti

Testlerden
başarıyla geçti

Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nda aktif olarak kullanıldı.
Pazarlıkta çetin olmayı severim

Pazarlıkta çetin olmayı severim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Göstericilere gerçek<br>mermiyle müdahale

Göstericilere gerçek
mermiyle müdahale

​Sudan'da 7 gösterici hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.