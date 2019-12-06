Bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde: Nijeryalı Şii lider Zakzaki hapishaneye gönderilecek

Nijerya İslami Hareketi (IMN) olarak bilinen Şii örgütün lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki, gözaltında tutulduğu yerden Kaduna Hapishanesi'ne nakledildi.

Kaduna Yüksek Mahkemesi, yasaklanan örgütün lideri Zakzaki'nin yerinin sağlık problemleri nedeniyle değiştirilmesini kararlaştırdı.

IMN medya koordinatörü Yahaya Muhammed Soje, "Mahkeme tarafından alınan kararla Şeyh Zakzaki ve eşi güvenlik güçlerinin kontrolünde Kaduna'daki bir hapishaneye transfer edildi" dedi.

Zakzaki'nin sağlık problemlerine dikkati çeken Soje, "Şeyh Zakzaki'nin birçok rahatsızlığı bulunuyor ve hapishanedeki şartlar onun için uygun değil" ifadelerini kullandı.

IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014 yılında başlayan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuz ayında başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermiş ancak Zakzaki, ağustos ayında Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.