Bir Londra müzesi çalınan Benin bronzlarını Nijerya'ya iade edecek

Güney Londra'da bulunan Horniman Müzesi ve Bahçeleri, transferi Pazar günkü bir basın açıklamasında duyurdu. Müze, tüm nesnelerin Şubat 1897'teki bir İngiliz askeri operasyonu sırasında şu anda güney Nijerya'daki Edo Eyaletinin başkenti olan Benin Krallığı'ndan alındığını söyledi.

Eserler, "Benin bronzları" olarak bilinen bir türün parçası olan 12 pirinç plak içeriyor. British Museum'a göre, " Bu bronz heykeller, Benin'deki kraliyet mahkemesini süslemek için en az 16. yüzyıldan tasarlandı.

İngiliz işgali sırasında ganimet olarak alınmıştı

Müze, 1897'de İngiliz kuvvetlerinin Benin Krallığı'nı "kanlı ve yıkıcı" bir askeri işgal başlattığını ve binlerce sanat eserinin çalındığını, bunları ise "savaş ganimeti" olarak Birleşik Krallık'a götürüldüğünü söyledi.

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çalınan eserler

Horniman'ın Benin koleksiyonu, işgal sırasında yağmalanan sunak, çan ve sepet gibi diğer pirinç objeleri de içeriyor.

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu genel müdürü Abba Tijani, "Bu kararı Horniman Müzesi ve Bahçeleri Mütevelli Heyeti tarafından memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Nijerya Hükümeti çalınan diğer eserleri de istiyor

Tijani, "Yardım Komisyonunun onayını takiben, Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu ile Horniman arasındaki kredi anlaşmaları ve işbirlikleri hakkında gelecekte de verimli işbirlikleri yapmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Karar, askeri işgal sırasında ele geçirilen ve çoğunlukla Avrupa'da, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da müzelerde tutulan kültürel eserleri kurtarmak için can havli ile uğraşan Nijerya ve diğer Afrika ülkeleri için bir zafer olarak kabul ediliyor