Bir yılını harcadı: Her gün ayakkabısının altını kontrol etti

<br>“GÜN GEÇTİKÇE DEĞERİ ARTIYOR”<br>Açılışta ilgi gören en pahalı model ayakkabıdan bahseden Köse, “Bu dünyada sadece dokuz adet üretildi. Sarı bölümleri ise saf altından oluşmaktadır. Üzerinde 26.7 gram altın var. Yani ayakkabının değeri gün geçtikçe artıyor. Fiyatı da şu an 30 bin Euro civarıdır. Alıcısı var. İş adamları almak için bana ulaştı. Almak istediler. Ancak çok özel bir koleksiyon olduğu için satamadım. Ama ileride özel bir durum olursa da değerlendirebiliriz. Bu ayakkabıya sadece bakıp haz almak isteyen kişi sayısı çok. Sadece yurt dışından değil, Türkiye'deki 3 iş adamından da almak için teklif geldi\" diye konuştu.