Birçok iddia ortaya atılmıştı: Şoygu haftalar sonra kameralar karşısına geçti

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, devlet savunma siparişlerinin temini ile ilgili yetkililerle toplantı yaptı. Toplantının başında konuşan Şoygu, Maliye Bakanlığı ile savunma siparişleri ve bütçe yükümlülükleri hususunda görüşme yaptığını aktardı.

Mevcut zorluklar göz önüne alınarak savunma siparişlerinin planlı şekilde sağlandığına dikkati çeken Şoygu, "Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önüne alırsak devlet savunma siparişlerini yerine getirirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor" dedi.

Rusya karşıtı yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85 oranında yerine getirildiğini aktaran Şoygu, gelecek ay içerisinde bütün siparişlerin tamamlanacağını ifade etti.

'NÜKLEER HAZIRLIK'

Şoygu, "(Yeni silah siparişinde) Öncelikler yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, havacılık teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunu desteklemektir" ifadelerini kullandı.

Şoygu'nun "Önceliğimiz nükleer güçlerin hazır bekletilmesi" sözleri dünya basınında geniş yer buldu.





REKLAM

Ukrayna'daki savaşın getirdiği duruma da işaret eden Şoygu, bu yıl robotik sistemler, bilgi sağlama araçları ve elektronik savaş dahil gelişmiş silahlar ile lojistiğin temini için belirlenen hızın korunması gerektiğini vurguladı.

DÜNYA Ukrayna: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kalp krizi geçirdi

DÜNYA Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 12 gün sonra ortaya çıktı

FOTOĞRAF 32 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın en kilit isimlerinden olan ve Putin’e en yakın mesafede duran Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 11 Mart’tan beri ortalıkta görünmüyor.<br> EN SON İKİ HAFTA ÖNCE GÖRÜLDÜ<br><br>Kameraların önünde son görünüşünün üzerinden neredeyse iki hafta geçen bakanın yokluğu dünya kamuoyunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.<br> 'HASTA' İDDİASI <br><br>Rus yayın organlarından Agentstvo, Şoygu'nun hasta olduğu ve bu yüzden ortalarda olmadığını öne sürdü. KALBİNDE SIKINTI VAR<br><br>İsmini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rus bakanın hastalığının da kalbiyle ilgili sorunlara dayandığını iddia etti. ŞÜPHELİ LİSTESİNİN EN BAŞINDA<br><br>Ancak Putin’in, ABD ve İngiltere'ye askeri planların sızdırılmasının nedenini araştırdığı ve şüpheli listesi oluşturduğu hatta Şoygu'nun bu listenin en başında yer aldığı kamuoyunda geniş yer buldu. Bu nedenle Rus bakanın yokluğu 'Cadı avının kurbanı oldu' yorumlarını beraberinde getirdi. SEVEN DE SEVMEYEN DE MERAK EDİYOR<br><br>66 yaşındaki Şoygu Rusya’nın en popüler bakanlarından biri. <br> Şoygu görevi gereği haberlerde adı en çok geçen bakan. İkinci ve daha önemli neden ise adının Putin’in varisi ya da onu darbeyle devirebilecek kişi olarak geçmesi. Bu nedenle Şoygu’yu sevenler de Putin’den kurtulmak isteyenler de Şoygu için endişeli. BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIYOR<br><br>İngiliz Telegraph gazetesi Rusya Savunma Bakanlığına konuyla ilgili sorularını ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını yazdı.<br> ZOLOTOV DA AYNI TARİHTEN BERİ KAYIP<br><br>Sadece Şoygu’nun değil, Rusya Ulusal Muhafızları’nın başı Viktor Zolotov’un da gözden kaybolduğu öğrenildi. Onun kayıplara karıştığı tarihinin de Şoygu gibi 11 Mart olduğu Agentstvo tarafından yazıldı.<br> 'İLERLEME HIZLI DEĞİL' DEMİŞTİ<br><br>Zolotov’un adı son olarak, kendi birliklerinin de dahil olduğu Ukrayna işgalinde ilerlemenin beklendiği kadar hızlı ilerlemediği yorumunu yaptığında duyulmuştu.<br> Zelenskiy’nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Rus yetkililerin bu konudaki suskunluğunun dikkat çekici olduğunu ifade etti. Tüm bu olup bitenler Rusya tarafında, bir aylık savaşta istenen noktaya varılamadığı için rahatsızlıklar olduğu tezinin kanıtı olarak görülüyor. ZAMANLAMA MANİDAR<br><br>Parlamentoda çok sayıda sandalyesi olan muhafazakâr Birleşik Rusya Partisi yeni bir yasa önerisi olarak milletvekillerinin yurt dışına çıkacakları zaman partilerinin izinlerini alması gerektiğine dair kural olması gerektiğini savunmuştu. <br> <br>Tüm bu yaşananların zamanlaması konuyla ilgili merakı artırıyor.<br> İSTİFALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN...<br><br>Birleşik Rusya partisinin önerisinin partiden istifaların ve kopuşların önüne geçmek olduğu bildiriliyor.<br> Buna son örnek olarak Anatoly Chubais istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Chubais, liberal ekonomik reform önerileriyle tanınan ve Putin göreve geldikten sonra ön saflardaki görevlerinden uzaklaşan bir siyasetçi olarak tanınıyor. İŞGALE KARŞIYDI: ÜLKEYİ TERK ETTİ<br><br>Chubais’in istifası sözcüsü tarafından doğrulandı ancak siyasetçinin yeri konusunda herhangi bir yorum yapılmadı. <br><br>Bloomberg’de yer alan bir habere göre tecrübeli politikacı Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı olduğu için ülkeyi terk etti. PUTİN İSTİFASINI KABUL ETMEDİ<br><br>Öte yandan bir başka sarsıcı iddiaya göre ise Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da görevi bırakmak istedi ancak istifası Putin tarafından kabul edilmedi ve hiçbir zaman işleme konmadı ve ülkeden ayrılması yasaklandı. KREMLİN'DEN ŞOYGU AÇIKLAMASI<br><br>Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Savunma Bakanı Şoygu'nun çok yoğun olduğunu belirterek 'Medya faaliyeti için doğru zaman değil' ifadelerini kullandı.<br> ŞOYGU'NUN ÖNEMİ<br><br>Şoygu Putin’den sonraki dönem için kapıyı açmaya muktedir görünen bir isim. Savunma Bakanı’nın askeri bir geçmişi yok; 90’lı yılların sonunda Acil Durumlar Bakanı olan Şoygu, birçokları için kariyer ölümü olabilecek bu görevin altından başarıyla kalktı. Bu görev sırasında kollarını sıvayıp her yere koşması; kurbanların ailelerini teselli etmekten elleriyle yıkıntıları kazıyıp yaralı çıkarmaya kadarki tüm çabaları onu adeta bir halk kahramanı yaptı. Soygu aslen işlevsiz olduğu bilinen Acil Durumlar Bakanlığı'nı Rusya'daki en verimli, güvenilir ve hatta dürüst devlet dairelerinden biri haline getirdi. BAŞARILARIYLA GÖZE GİRDİ<br><br>Bu başarısı sonrası Şoygu 2012 yılında daha sıkıntılı bir durumda olan, bölünmüş, hoşnutsuz savunma bakanlığına atandı. Şoygu burada da reformu yeniden ilerletmeyi ve hem askerlerin hem de generallerin sadakatini kazanmayı başardı. Uzun süreli bir arkadaşlık süreci olmadan Putin'in yakın çevresine girmeyi başaran tek kişi olmakla kalmayan Şoygu aynı zamanda kan dökmeden Rus siyasetinin etobur dünyasında yükselmeyi başardı. <br><br>Tam da bu noktada Şoygu Putin'i devirmek için gücü, seçkinlerin geri kalanına güven vermek için de siyasi becerileri aynı anda kullanabilen bir aday olarak karşımızda duruyor. Ukrayna savaşındaki mevcut rolüne rağmen pragmatik bir milliyetçi gibi görünen Şoygu'nun,2014'deki Kırım'ın ilhakını Putin'in yakın çevresinden desteklemeyen tek isim olduğu uzun süredir konuşuluyor.<br><br> Dolayısıyla 66 yaşındaki Şoygu, Putinizmin en kötü yanlarını süpüren ve gelecek nesil liderler için ortamı hazırlayan bir geçiş figürü olabilir. Savaşın en kritik anında ortadan kayboldular: Putin'e en yakın iki isim 13 gündür kayıp Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 29. güne girildi. Dünya bölgeden gelen haberleri yakından takip ediyor. Çatışmalar şiddetlenerek devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakınındaki isim olan Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan bir süredir haber alınamıyor. Şoygu'nun bir anda ortadan kaybolması bir çok iddiayı beraberinde getirdi. İlk iddia ise Putin'in askeri stratejileri ABD ve İngiltere'ye sızdırılmasından sorumlu tuttuğu için cadı avı başlattığı ve şüpheli listesindeki ilk ismin Şoygu olması... Üstelik ortadan kaybolan tek isim Sergey Şoygu değil...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



