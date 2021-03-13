Biriniz yalan söylüyor

Yunan medyasının, ABD'nin Yunanistan ordusunu güçlendirmek için aralarında AH-64 Appache ve OH-58D tipi saldırı helikopterlerinin de bulunduğu çok sayıda silah ve ekipmanı hibe etmeyi planladığına yönelik haberleri yalanlandı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri yetkilisi, "İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) programı bir hibe değil satış programıdır ve Yunanistan bunun için kendi ulusal fonlarını kullanıyor." dedi.

Bazı zamanlarda EDA kapsamında satılan malzemelerin yenilenmesine dair maliyetlerin, ABD'nin güvenlik yardımı programı kapsamında ABD tarafından karşılanabildiğini ifade eden yetkili, "Ama NATO ortaklarının genellikle böyle bir yardıma ihtiyaçları olmuyor." değerlendirmesinde bulundu. Yetkili, ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemeleri programı kapsamında Yunanistan'a da malzeme verdiğini belirtti.

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