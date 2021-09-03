Dünya Bize karışan olmadı Dün nasılsa bugün de öyle
ASYA

Bize karışan olmadı: Dün nasılsa bugün de öyle

Kabil sokaklarındaki sessizlik yerini kalabalıklara bırakıyor. Kadınlara her ortamda rastlamak mümkün. Yeni Şafak’a konuşan kadınlar, hayatlarının değişmediğini anlattılar. Taliban güçleri de kadınlara karşı daha dikkatli. Hemşire ve kadın doktorların çoğu görevlerine döndü.

Ayşe Mine Alioğlu Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
​Bize karışan olmadı​: Dün nasılsa bugün de öyle
Firiba - Nazenin

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yönetim Taliban’a geçeli 17, ABD askerlerini çekeli 3 gün oldu. Kabil sokaklarındaki sessizlik yerini yavaş yavaş kalabalıklara bırakmaya başladı. Düne kadar muhalif olan Taliban yönetime, insanlar da Taliban’a alışıyor. Başlarda kepenk kapatan bankalarda işlem sınırlı da olsa başladı. Afgan esnaf yeni süreç konusunda belirsizlikten şikayetçi; ancak güvenlik ve aşayişin sağlanması konusunda memnun.

Yeni Şafak sordu Taliban Disiplin Komutanı Rahimullah cevapladı: Taliban askerleri cezalandırılıyor mu?
OYNAT 06:57
Yeni Şafak sordu Taliban Disiplin Komutanı Rahimullah cevapladı: Taliban askerleri cezalandırılıyor mu?
Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban Disiplin Komutanı Müftü Rahimullah ile röportaj yaptı. Kurdukları şikayet ve cezalandırma komisyonunun işleyişi hakkında bilgi veren Rahimullah, Karagöz'ün 'Taliban içinde cezalandırma nasıl işliyor?', 'Taliban askerleri yargılanıyor mu?' 'Sivil halkın hakları gözetiliyor mu?' sorularını tek tek yanıtladı.

EĞİTİME DEVAM KARARI

  • Kadınlara neredeyse her ortamda rastlamak mümkün. Sokaklarda, çarşıda, pazarda... Eşleriyle, çocuklarıyla ya da tek başlarına dışarı çıkıyorlar. Kabil sokakları “Taliban kadınları eve kapattı” iddialarını yalanlıyor. Taliban yönetimi, ilköğretimde eğitimin devam etmesi için okullara talimat gönderdi. Ancak artık erkek ve kız öğrenciler ayrı eğitim görecek. Sabah erken saatte yollara düşerseniz, çantası sırtında okul yolunu tutmuş öğrencileri görmeniz mümkün.

Afganistan'daki Yeni Şafak ekibi merak edilenleri yanıtladı
OYNAT 09:58
Afganistan'daki Yeni Şafak ekibi merak edilenleri yanıtladı
Yaklaşık bir haftadır Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşananları sıcağı sıcağına aktaran Yeni Şafak ekibi canlı yayında izleyicilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Ayşemine Alioğlu ile Taha Hüseyin Karagöz, bölgedeki son durumun yanı sıra sokaklarda edindikleri izlenimleri ve Taliban güçleri ile yaşadıklarını tüm açıklığıyla paylaştı. Alioğlu, ülkede düğünlerin tüm hızıyla devam etmesi karşısındaki şaşkınlığını ifade ederken, Karagöz de sakal bırakma zorunluluğunun olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi.

SAĞLIKÇILAR GÖREVE DÖNDÜ

Yeni yönetimden çalışma hayatındaki kadınlar için ilk çağrı sağlık alanında geldi. Tüm hemşire ve doktor kadınlara “görevinize dönün” çağrısı yapıldı. Bu davet büyük oranda karşılık buldu. Televizyonlarda başı açık kadın spikerler hala görevlerinin başında. Taliban askerlerinin kadınlara karşı özellikle daha dikkatli olduğu da gözden kaçmıyor. Konuştuğumuz kadınlar da Taliban’ın Kabil’e geldiği günden şu ana kadar hayatlarında bir değişiklik olmadığını ifade ediyor.

Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz Afganistan'daki 'sakal' tartışmasını Afgan taksiciye sordu
OYNAT 00:50
Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz Afganistan'daki 'sakal' tartışmasını Afgan taksiciye sordu
Afganistan Kabil'de gelişmelere takip eden Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Afganistan'daki 'sakal' tartışmasını Afgan taksiciye sordu.

'Sakalsız dışarı çıkanlara bir yaptırım var mı?' sorusu yöneltilen taksici, 'Hayır. Hiçbir sorun yok' yanıtını verdi.

Tıp kazanmış ama kuaför

  • İnsanlar, yıllardır süren savaş ortamı ve belirsizliklerden dertli. Ülkedeki yüksekokullar ise hala kapalı. Liseyi bitiren 18 yaşındaki Nazenin tıp fakültesini kazanmış, ancak fakülte kapalı olduğu için kadın kuaföründe çalışıyor. Afganistan’ın hiç değişmediğini belirten Nazenin, “Geleceğimizi hiçbir zaman bilmedik. 2 ay önce Kabil Üniversitesi’nde tıp fakültesini kazandım. Ama okullar daha açılmadı. Ülkede işsizlik var, kızlar da hiçbir zaman işini yapamadı” şeklinde konuştu.

Afganistan Milli Kalkınma Şirketi CEO'su Abdulrahman Ataş Yeni Şafak'a konuştu: Türkiye'deki projeleri örnek alıyoruz
OYNAT 09:10
Afganistan Milli Kalkınma Şirketi CEO'su Abdulrahman Ataş Yeni Şafak'a konuştu: Türkiye'deki projeleri örnek alıyoruz
Afganistan Milli Kalkınma Şirketi Başkanı Abdulrahman Ataş, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi “dost ülke' olarak tanımlayan Ataş, “Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma projelerini Afganistan'a taşımak istiyoruz. Türkiye gerçekten gönülden Afganistan'ın imarı için çaba gösteriyor. Türkiye'nin anlayışı ve bilgisinden yararlanmak istiyoruz. Türkiye'nin her anlamda destek olabileceğine inanıyoruz. Herkes yatırım yapabilir. Türkler daha çok yapabilirler. Dini ve tarihi olarak bağlarımız var' dedi.

İŞ ALANI İSTİYORLAR

28 yaşındaki hukuk mezunu Firiba “7 yıldır kadın kuaföründe çalışıyorum. Hukuk bitirdim ama bana iş imkanı yoktu. Afganistan’da hep yokluk ve cahillik vardı. Akşam saatlerinde hiç sokağa çıkamazdık. Geçen gün Taliban askeri beni durdurup ‘Nerden nereye gidiyorsun’ dedi. ‘Kendi evimin sokağında sana hesap mı vereceğim’ deyince arkasını dönüp gitti. Kendi mesleğimizi yapamıyoruz. Kadınlar kendilerine iş alanı istiyor” dedi.

Fatma
Fatma

GEÇMİŞE GÖRE FARK YOK

  • Türkiye’den 9 yıl önce eşiyle Afganistan’a gelip kuaför salonu açan Fatma ise şunları söyledi: “Geldiğimden beri bir fark göremedim. İlk etapta ister istemez çekindik. Ama en ufak kötü bir şey yaşamadım. Kabil geneliyle kadınlara davranışlarda farklılık yok. Müşterilerimin hepsi Afgan kadınları. Taliban’ın gelişi buradaki düğünleri aksatmadı. Başörtüsü burada hep vardı. Afganistan hep böyleydi. 7 yıldır kuaför salonu işletiyorum.”

ABD’lilere çalışıyordum hiçbir şey yapmadılar

Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki kalabalık nispeten azaldı. Bunda yeni yönetime sert geçişin olmaması etkili. Bindiğimiz taksi şoförü, “Ben ABD için çalışıyor, orada şoförlük yapıyordum. Geldiklerinde beni asacaklarını düşündüm. Ama olmadı. Şimdi bakın taksicilik yapıp paramı kazanıyorum” diyor. Taliban gelecekte politikasını aynı doğrultuda ilerleterek devri sabık aramaz ve hain avına çıkmazsa, büyük oranda göç akını da yavaşlayacaktır. Taliban yönetimi henüz yaygın iletişim araçlarını kullanmıyor. Askerlerin pek çoğunda akıllı telefon dahi yok. Sadece komutanlarda telsiz bulunuyor. Emir talimatlar kişi bazlı ilerliyor. Bu da koordinasyonsuzluğu beraberinde getiriyor.

Gitmek istemiyorlar

Afganistan'da halkın temel beklentisi ekonomik koşulların iyileştirilmesi. Kabil'in en kalabalık semtlerinden Kota-i Sangi pazarında görüş bildiren Afganlar, sadece barış istiyor. Seyyar satıcı Ahmet Ziya, “İşlerimiz iyileşirse yurtdışına gitmeye gerek kalmaz” dedi. Kuruyemişçi Zumerek Zercan durumun daha iyi olacağına inandığını söylerken, ülkesi için huzur dileyen Kabil sakinlerinden Zemerek Emini ise “Asla başka bir ülkeye sığınmak istemiyorum” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Sivil kayıplar araştırılacak

Sivil kayıplar araştırılacak

​Taliban, konuyla ilgili araştırma yapmak için komisyon kurmuş.
İmara özel mahkeme

İmara özel mahkeme

​Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu.
Akıncının sırrı

Akıncı'nın sırrı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak.
Bu gidişle yine kapanırız

Bu gidişle yine kapanırız

Aşıya güvenin artması rehaveti beraberinde getirdi.
Reçetemiz aşı ve tedbir

Reçetemiz aşı ve tedbir

​Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Yeni Şafak'a konuştu.
Bize karışan olmadı

Bize karışan olmadı

​Dün nasılsa bugün de öyle.

Avrupa'nın <br>küresel çöküşü

Avrupa'nın
küresel çöküşü

​Ne varlığı ne yokluğu belli.
Siyasi yasak istenenlere 30 gün

Siyasi yasak istenenlere 30 gün

​HDP'ye savunma için 60 gün ek süre.
79 yetmez 141'er <br>kez ağır müebbet

79 yetmez 141'er
kez ağır müebbet

​Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler.
Yüzde 22.7 daraldı

Yüzde 22.7 daraldı

​Faiz bu kez bankaları vurdu.
New York sular altında

New York sular altında

​OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor.
Kul hakkı sosyal medyada da var

Kul hakkı sosyal medyada da var

​Sosyal medyayı kullanıyorsak 'sosyal medya ahlakı'na da uymamız gerekiyor.
Şimdi yurt dışına açılıyor

Şimdi yurt dışına açılıyor

​Hastalığına şifayı onda buldu üretimine başladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.