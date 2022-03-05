Dünya BM 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukraynadan komşu ülkelere geçti
AVRUPA

BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

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Haber Merkezi AA
BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukraynadan komşu ülkelere geçti
BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.

Açıklamada, 24 Şubat-4 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 756 bin 303, Macaristan'a 157 bin 4, Moldova'ya 103 bin 254, Slovakya'ya 101 bin 529, Romanya'ya 63 bin 192, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 133 bin 876 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek veren ülkeler
FOTOĞRAF 12
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Belarus<br><br>İşgalden önce Rusya ile askeri tatbikatlar yapan, topraklarını Rus ordusuna açan Minsk yönetimi, savaşta Moskova'nın yanında yer alıyor.
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Belarus'un da savaşa dahil olacağı iddia ediliyor.
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Küba<br><br>Güney Amerika ülkesi Küba, Ukrayna işgalinde Moskova'ya destek veriyor.
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin tutumuna destek verdiklerini bildirdi.
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Nikaragua<br><br>Rusya'nın eski Sovyet ülkesi Ukrayna'yı işgaline destek veren bir diğer Güney Amerika ülkesi Nikaragua. Devlet Başkanı Daniel Ortega, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını belirterek, \"Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz.\" şeklinde konuştu.
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Kuzey Kore<br><br>Ukrayna işgaliyle ilgili Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, Rusya'ya destek verildiği ve krizin ana nedeninin ABD olduğu bildirildi.
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan ve 'Rusya'nın güvenliğine yönelik meşru talebinin gözardı edildiği' belirtilen açıklamada ayrıca 'felaketin sorumlusunun Washington olduğu' kaydedildi.
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Suriye<br><br>Şam yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasını desteklediğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Moskova'nın son hamlesini överek, bunu \"dünya barışını savunmaya doğru bir adım\" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da iki bölgeyle ilişki kurmak için çalışmaya hazır olunduğu ve yerel yönetimlerin bağımsızlığının tanınabileceği bildirildi.
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Çin<br><br>Savaşın başından bu yana Rusya'nın yanında yer aldığına dair açıklamalar yapan Çin, yaşananlardan ABD ve Batı'yı sorumlu tutuyor. Öte yandan Çin, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, 'Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Pekin, diplomasiden uzaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor.
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Hindistan<br><br>Rusya ile ABD arasında uzun süredir 'denge' politikası güden ve Moskova'ya yakınlığı nedeniyle Washington'da zaman zaman eleştirilen Hindistan da 26 Şubat tarihli BMGK toplantısında, Rusya'nın aleyhine oy vermeyerek çekimser kaldı.
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İran<br><br>Tahran ile Moskova'nın yakın ilişkileri uzun süredir biliniyor. İran ile Rusya, dış politikada birçok konuda birlikte hareket ediyor. Tahran yönetimi, Ukrayna işgali konusunda doğrudan taraf tutan bir açıklamada bulunmasa da sürecin Batı tarafından bu duruma getirildiğini belirten çıkışlar yapıyor. Ancak Tahran'dan, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik açıktan bir destek gelmiş değil.
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Birleşik Arap Emirlikleri<br><br>Birleşik Arap Emirlikleri, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Washington'ın Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden görülen BAE'nin çekimser kalması, Batı'da tepkilere neden oldu. Keza, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, işgalin başlamasından bir gün önce telefonda görüşmüştü. Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı. Öte yandan Abu Dabi yönetiminden, Moskova'ya Ukrayna savaşı ile ilgili herhangi bir destek verilmiş değil.
Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek veren ülkeler
Rusya Ukrayna'ya yönelik işgaline devam ediyor. Rusya'ya karşı özellikle Batılı ülkeler tarafından ağır yaptırımlar açıklanırken, 9 ülke ise işgali haklı bulduklarını ve desteklerini açık ya da dolaylı bir şekilde ortaya koydu.

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