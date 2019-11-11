Dünya BM, Iraktaki krize çözüm bulmak amacıyla bir dizi öneride bulundu Göstericiler serbest bırakılmalı
ORTADOĞU

BM, Irak'taki krize çözüm bulmak amacıyla bir dizi öneride bulundu: Göstericiler serbest bırakılmalı

BM, Irak'taki krize çözüm bulmak amacıyla bir dizi öneride bulundu: Göstericiler serbest bırakılmalı

BM Irak Sorumlusu Jeanine Hennis, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, göstericilerin taleplerinin ivedilikle karşılanması hususunda hükümete bazı öneriler sunduklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), kanlı gösterilere sahne olan Irak'ta, hükümete tüm göstericilerin serbest bırakılmasını da içeren bir dizi öneri sundu.

  • Hennis, önerilerin 1 Ekim'de başlayan gösterilerin ardından Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Selim Cuburi ile ülkedeki tüm siyasi partilerle yapılan görüşmeler sonrasında hazırlandığını ifade etti.

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Başkent Bağdat başta olmak üzere, güneydeki vilayetlerde 319 kişinin öldüğü gösterilerin sona ermesi için somut adımların atılmasının önemine dikkati çeken Hennis, hükümete sundukları önerileri şöyle sıraladı:

Irak'ta hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
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Irak'ta hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestocular iki hafta aranın ardından tekrar sokağa çıktı. Bağdatlılar, hükümeti ellerindeki Irak bayraklarıyla protesto etti. Güvenlik güçleri ise zaman zaman göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

"1 Ekim'den bu yana gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılması. Barışçıl gösterilere müdahale edilmemesi. Kaçırma vakalarıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması ve faillerin ortaya çıkarılması. Göstericileri hedef alanların kimliklerinin açıklanması ve yargılanmaları. Şiddete başvurmaktan sorumlu olanlarla, yasaları ihlal edenlerin kanunlara göre cezalandırılması. Son olarak tüm kamuoyu önünde hem bölgesel hem de uluslararası topluma iç işlerimize müdahil olmayın ve egemenliğimize saygı duyun çağrısında bulunulması."

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ABD'den Irak için seçim çağrısı

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralıların ise 15 bine ulaştığı ifade edilmişti.

Irak'ta maskeli grup protestocuları öldüresiye dövdü
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Irak'ta maskeli grup protestocuları öldüresiye dövdü
Irak'ta işsizliği, yolsuzluğu ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto için başlayan gösteriler devam ederken, İran destekli milisler, giydikleri siyah maskelerle yakaladığı göstericileri öldüresiye dövüyor.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

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