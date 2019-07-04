BM: Suudi Arabistan ev sahipliği yapmasın

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıran Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, dünya güçlerini Suudi Arabistan’da yapılacak bir sonraki G20 zirvesini yeniden değerlendirmeye çağırdı. Geçen ayki bir raporda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı Kaşıkçı’nın öldürülmesine bağlayan “inanılır deliller” bulan Callamard, önceki gün yaptığı açıklamada Kasım 2020 Riyad’ta yapılması planlanan bir sonraki G20 zirvesinin Suudi Arabistan’a baskı yapma şansı sunduğunu söyledi.

Agnes Callamard

BİRÇOK DELİL MEVCUT

BM raportörü, Suudi Arabistan’ın ev sahipliği haklarının alınmasının, güvenilir bir yargı sürecinin yokluğunda adalet sağlamak için gösterilen uluslararası bir çabanın parçası olması gerektiğini belirtti. Callamard, cinayetin iddia edildiği gibi “kişisel ve özel” sebeblerin aksine Suudi Arabistan yönetiminin bizzat bilgisi ve talimatı doğrultusunda işlendiğini, bu yönde bir çok delilin mevcut olduğunu söyledi.

Cemal Kaşıkçı

DİREKT İLİŞKİSİ VAR

Callamard, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın cinayetle direkt ilişkisine dair delillerin bulunduğunu fakat cinayete yönelik Suudi yönetiminin tamamına odaklanmanın daha önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Suudi Veliaht Prensin cinayetle direkt ilişkisi var ama raporda sadece buna odaklanmadım. Ana konu, bireylerden daha çok Suudi hükümetinin bunun arkasında olması. Ülkedeki siyasi ve aktivistlerin tutukluluğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu daha önemli.”

BM felç olmuş

BM de dahil olmak üzere bir çok ülkenin söz konusu cinayete yeteri kadar önem vermediğini dile getiren Callamard, şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler, cinayete ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç olmuş durumda. Raporu sunduğum zamanlarda İran ile olan gerginlik başladı. Haliyle Kaşıkçı cinayetinin üstüne gidilmesi zorlaştı. Birçok ülke cinayete dair hiç bir şey yapmadı ve hiç yaşanmamış gibi yoluna devam etmek istedi. Bu cinayet hiç bir yere gitmeyecek. Gazeteciler, bireyler ve ben bunun peşini bırakmayacağız. Suudi yönetiminin bundan kurtulmasına müsade edemeyiz.”