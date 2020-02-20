BM'den kritik uyarı: Risk çok büyük

KORKUTAN İHTİMAL

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gelişmemiş ülkelere sıçrama ihtimalinden endişeli. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan Kovid-19 salgınının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirdi.

‘HAZIR OLMALIYIZ’

Guterres, salgının şu an için kontrol altında olduğunu belirtse de riskin büyüklüğüne dikkat çekti. Pakistan-Hindistan sınırındaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapınağını ziyareti sırasında konuşan BM Genel Sekreteri, “Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor” ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI 74 BİN

Öte yandan Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.

Rusya Çinlilere girişi kapattı

Fotoğraf: Arşiv

Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak durdurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, kararnamenin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalandığını belirtti. Golikova, “Şahsi, iş, eğitim ve turistik gerekçelerle Rusya’ya gelmek isteyen Çain vatandaşlarının ülkeye girişi, 20 Şubat’tan itibaren geçerli olacak şekilde durduruldu.” dedi.

OYNAT 04:40 Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor? BiP'te paylaş

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İran’da 2 ölü

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 75 bini geçerken, virüs son olarak İran’da tespit edildi. İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA, iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı dün ilerleyen saatlerde bir açıklama yaparak İran’ın Kum kentinde virüsün bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti. Kovid-19 nedeniyle Çin anakarası dışında şimdiye kadar Hong Kong’da iki, Tayvan, Filipinler, Japonya ve Fransa’da da birer kişi hayatını kaybetti. Çin dışında Kovid-19’un görüldüğü ülkeler ve bölgeler ise şöyle; Hong Kong, Makao, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayland, Malezya, Vietnam, Almanya, Avustralya, ABD, Fransa, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, İtalya, Hindistan, Filipinler, Rusya, İspanya, Nepal, Sri Lanka, Kamboçya, Belçika, İsveç, Finlandiya, Mısır, İran.

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Son testlerde 79 yeni vaka

Kovid-19 salgını nedeniyle Japonya’da iki haftadır karantina altında tutulan gemideki karantinanın dün itibarıyla sona ereceğinin açıklanmasının ardından, gemiden kötü haber geldi. Yolcuların gemiyi terk edebilmesi için şart koşulan son testlerde 79 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşıldığı açıklandı. Son gelişmelerle gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 621’e yükseldi. Son testlerde negatif çıktığı belirlenen yaklaşık 500 kişilik grubun ise gemiden tahliyesine izin verildi. Tahliye sürecinin kademeli olarak cuma gününe dek sürmesi bekleniyor.

Tüm yolcuların ayrılmasının ardından mürettebat gemide kalacak ve yeni bir karantina süreci başlayacak. Gemide karantinanın başladığı 5 Şubat’ta 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Virüse yakalanan yolcular sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, daha önce ABD ve Güney Kore gemideki vatandaşlarını Japonya’ya gönderdiği uçaklarla tahliye etmişti. Aralarında İtalya, Kanada, Avustralya ve İsrail’in de bulunduğu birçok ülkenin ise önümüzdeki günlerde Japonya’ya gönderecekleri uçaklarla vatandaşlarını tahliye etmesi bekleniyor.

Yönetmen ve ailesi virüse kurban gitti

Yönetmen Chang Kai

Çin’in Vuhan eyaletinde virüs salgınında ölenler arasında yönetmen Chang Kai ve ailesi de bulunuyor. İddialara göre Yönetmen Chang’ın babası virüse yakalandı ancak hastanelerdeki aşırı doluluk nedeniyle yaşlı adama karantina merkezlerinde yatak bulunamadı. Bu nedenle 55 yaşındaki yönetmen kız kardeşi ve annesiyle beraber babasının bakımını üstlendi. Bu süreçte bütün aile üyelerine virüs bulaştı. Yönetmenin önce babası ve annesi hayatını kaybetti. Kız kardeşi de kendisinden birkaç saat sonra hayata gözlerini yumdu.

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