Dünya Bolivya eski Devlet Başkanı Morales Dördüncü kez aday olmam hataydı
AMERİKA

Bolivya eski Devlet Başkanı Morales: Dördüncü kez aday olmam hataydı

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, dördüncü kez başkan adayı olmasını hata olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi AA
Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales
Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales

Almanya'da yayın yapan Zeit haber portalına verdiği röportajda Morales, "Dördüncü kez aday olmam hataydı ancak buna halk karar vermişti ve ben de anayasa çerçevesinde adaylık teklifini kabul ettim" dedi.

Morales, politik hayatını sürdüreceğini belirterek, "Gelecekte aday olabilirim. Halkın bana sunduğu adaylık teklifini kabul etmemeliydim ama seçimi de ilk turda kazandık." diye konuştu.

Morales, "darbe" olarak nitelediği sürece Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) katıldığına dikkati çekerek, "Seçimlerde bir usulsüzlük olmadı. Amerikan Devletleri Örgütü, hazırladığı raporla Bolivya'yı ateşe verdi." ifadelerini kullandı.

OAS Büyükelçisinin kendisine ülkeden çıkması için yardım teklif ettiğini söyleyen Morales, "Ona güvenmedim çünkü beni doğrudan Guantanamo'ya götürmek istiyordu." dedi.

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Morales, 20 Ekim 2019'da düzenlenen genel seçimlerde tekrar aday olmak için 2016'da referanduma gitmiş ve sandıktan yüzde 51 "hayır" oyunun çıkmasına rağmen Anayasa Mahkemesinin, "yeniden seçilmenin politik hak" olduğuna hükmetmesi üzerine seçimlerde aday olmuştu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

  • Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi de hayatını kaybetmişti.

Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

Berlin'deki Libya Konferansı'nda kalıcı barış anlaşması görüşülecek
DÜNYA
Berlin'deki Libya Konferansı'nda kalıcı barış anlaşması görüşülecek

İsrail Aksa’da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 kişi yaralandı
DÜNYA
İsrail Aksa’da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 kişi yaralandı

Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusu yapması üzerine İsrailliler: Dokunulmazlık verilmesin
DÜNYA
Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusu yapması üzerine İsrailliler: Dokunulmazlık verilmesin
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

​GATA'da tedavi gören Rahşan Ecevit, 97 yaşındaydı.
Minik Ayşeden Kuran tilaveti

Minik Ayşe'den Kur'an tilaveti

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, İdlib'den paylaştı.
Son driftini yaptı

Son 'drift'ini yaptı

​Polis peşine düştü: 2035 yılına kadar ehliyetine el koydu
179 terörist sınır dışı

179 terörist sınır dışı

​İçişleri Bakanlığı, yancı teröristlerin ülkelerine iade edildiğini açıkladı.
Morales: Hataydı

Morales: Hataydı

Bolivya Eski Devlet Başkanı'ndan itiraf gibi açıklamalar.
Haksız<br>rekabete 'dur'

Haksız
rekabete 'dur'

Rekabet Kurumu, 20 banka hakkında ön araştırma başlattı.
İstanbul yüzde <br>81 ile kitlendi

İstanbul yüzde
81 ile kitlendi

​Tatilciler yollara akın etti, trafik durma noktasına geldi.
Havada denizde ve karada

Havada denizde ve karada

​İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur' operasyonu başladı.
Kuzey <br>Irak'tan acı haber

Kuzey
Irak'tan acı haber

​Teröristlerin hain saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Maaş krizinde mutlu son

Maaş krizinde mutlu son

​Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarının ödendiği açıklandı.
'Yunanistan' dediler<br>'Tekirdağ'da bıraktılar

'Yunanistan' dediler
'Tekirdağ'da bıraktılar

​Bangladeş ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen daha kandırıldı.
Ürün güvenliği<br>düzenlemesi TBMM'de

Ürün güvenliği
düzenlemesi TBMM'de

​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı.
'Açıklamam doğru olmaz'

'Açıklamam doğru olmaz'

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama.
Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Libya'da neler oluyor? Türkiye neden asker gönderiyor?
7 ilden<br>arama ekibi

7 ilden
arama ekibi

Onlarca kişi üniversiteli Gülistan'ı arıyor.
Yetki versinler<br>biz bulalım

Yetki versinler
biz bulalım

MHP lideri Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi.
Sürpriz imza

Sürpriz imza

Yunus Mallı kiralık olarak transfer oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.