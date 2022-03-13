ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü Ukrayna'nın başkenti Kiev'in İrpin bölgesinde süren çatışmalarda, New York Times muhabirinin öldürüldüğü açıklanmıştı. New York Times tarafından yapılan açıklamada öldürülen muhabirin eski çalışanları olduğu, şu an için bölgede herhangi bir görevde bulunmadığı belirtildi. Paylaşılan basın kartının ise, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartı olduğu belirtildi. Bölgede muhabir ve kameramanlık görevi üstlenen ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Rus güçlerinin saldırısında öldüğü ortaya çıktı.

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