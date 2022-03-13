Dünya ABDli gazeteci Brent Renaud Kievde öldürüldü
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ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in İrpin bölgesinde süren çatışmalarda, New York Times muhabirinin öldürüldüğü açıklanmıştı. New York Times tarafından yapılan açıklamada öldürülen muhabirin eski çalışanları olduğu, şu an için bölgede herhangi bir görevde bulunmadığı belirtildi. Paylaşılan basın kartının ise, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartı olduğu belirtildi. Bölgede muhabir ve kameramanlık görevi üstlenen ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Rus güçlerinin saldırısında öldüğü ortaya çıktı.

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Brent Renaud kimdir? Savaşta hayatını kaybeden ilk gazeteci Brent Renaud
New York Times muhabiri Brent Renaud

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de süren çatışmalarda, New York Times muhabiri Brent Renaud'un öldürüldüğü bir diğer muhabirin ise yaralandığı belirtildi.
Uzun süredir şiddetli çatışmalara sahne olan bölgedeki son duruma tanıklık etmek üzere bölgede faaliyet gösteren muhabirin, Rus güçlerinin saldırısında öldüğü açıklandı. 51 yaşındaki Brent Renaud'un savaşta ölen ilk basın mensubu olduğu belirtildi.

Kiev Bölgesi Polis Müdürü Nebitov Andrey, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Renaud'un ölümünü doğruladı.

Andrey, Amerikan gazetecinin ölümünden Rusya'nın sorumlu olduğunu kaydetti.

NEW YORK TIMES'TAN RENAUD AÇIKLAMASI

New York Times, Kiev’in İrpin bölgesinde öldürülen gazeteci Brent Renaud hakkında açıklama yaptı.

New York Times, Brent Renaud’un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, “Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi. Paylaşılan basın kartı, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartıdır” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA ULUSAL POLİSİ DUYURMUŞTU

Ukrayna Ulusal Polisi, muhabir ve film yapımcısı Brent Renaud’un İrpin’de Rus birliklerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini, ekip arkadaşının da yaralandığını duyurmuştu.
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