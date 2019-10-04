Brexit buhranı

İngiltere’de 2016 Haziran ayında gerçekleştirilen tarihi referandumdan bu yana ülke çalkantılı bir döneme girdi. İngilizlerin %52 ile destek verdiği Brexit ülkenin seyrini değiştirdi. Brexit kararından sonra ilk istifa haberi David Cameron’dan geldi. "Verilen karar taze bir liderliğe ihtiyaç duyuyor. Benim için ülkemin başındaki kaptan olmamanın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" sözleriyle 6 yıllık başbakanlık görevini bırakan Cameron halefine hediye olarak Brexit düğümünü bıraktı.

Cameron’un gidişiyle Brexit yükünü omuzlarına alan May ancak 3 yıl dayanabildi ve gözyaşları içinde istifa etti. İngiltere’nin ikinci kadın başbakanı ünvanına sahip May Brexit kurbanı 2. Başbakan oldu. Parlamentoda sunduğu Brexit anlaşması 3 kez reddilen May’in döneminde istifa rekoru yaşandı.

36 isim pes etti

May kısa süren liderliği ve başbakanlığı esnasında hükümette, Tony Blair’in ve Margaret Thatcher’ın 10’ar yıllık görev sürelerinde gördüklerinden daha fazla istifa yaşandı. May hükümetinden aralarında bir dışişleri bakanı, iki Brexit bakanı, bir çalışma bakanı, iki savunma bakanı ile bir başbakan yardımcısının da olduğu 36 üst düzey isim istifa etti.

Boris baskılara direniyor

Dışişleri Bakanlığından sonra May’ın ardından başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson ise göreve gelir gelmez 31 Ekim’e kadar AB’den çıkma sözü verdi.İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

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Milletvekillerinin İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atmasını önlemek adına parlamentoyu kraliçeye götürdüğü taleple askıya alan Johnson ülkede büyük tepki çekti. Başbakanın parlamentoyu askıya alma kararına karşı İngiltere ve İskoçya'da dava açıldı. Londra'daki mahkeme bu kararın hukukun alanına girmediğini ifade ederken, İskoçya'daki mahkeme, kararın "Parlamentonun denetimini engelleme amaçlı" olduğunu belirterek hukuka aykırı buldu. Ülkede buyuk baskılara maruz kalan johson ise istifa etmemekte direniyor.

Sterlin en düşük seviyede

Siyasi arenada oldukça çalkantılı 3 yıl ülkede ekonomiyi de kötü etkiledi.İngiltere'de yeni hükümetin anlaşmasız Brexit için çalışmalarını hızlandırmasına piyasalar tepki gösterdi. İngiliz Sterlini, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden anlaşmasız ayrılacağı ihtimalinin güçlenmesi karşısında son 28 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ülke fakirleşecek

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne ise ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması halinde “kalıcı olarak fakirleşebileceği” uyarısında bulundu. ülkenin birlikten ayrılması durumunda ekonominin 2030 yılına kadar yüzde 6 oranında daralabileceğini belirten Osborne hane halkı gelirinin yılda 4 bin 300 sterlin seviyesinde azalabileceği uyarısında bulundu.

Malvarlıkları AB’ye taşındı

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu New Financial'ın raporunda, İngiltere'deki bankaların İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) ile sonuçlanan AB referandumundan bu yana İngiltere'den yaklaşık 900 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı belirtildi. Raporda, İngiltere'deki varlık yönetim şirketlerinin ise bu zamana kadar Brexit nedeniyle ülkeden 65 milyar sterlin, sigorta şirketlerinin ise 35 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı ifade edildi.Düşünce kuruluşunun raporunda bu zamana kadar İngiltere'deki 275 şirketin Brexit nedeniyle operasyonlarının bir kısmını İngiltere dışına çıkardığı bildirildi.