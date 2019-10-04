Dünya Brexit buhranı
AVRUPA

Brexit buhranı, İngiltere Brexit, İngiltere AB'de ayrıldı mı

Brexit buhranı

Tarihi Brexit kararından sonrasında hem siyasi hem de ekonomik buhrandan çıkamayan İngiltere 2016 Haziran ayındaki referandumdan sonra bir daha eski fabrika ayarlarına geri dönemedi. Brexit sonrasında 3 yılda 2 başbakan, onlarca bakan istifa etti. Sterlin 28 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülkeden 900 miyar sterlin değerindeki varlıklar yurt dışına çıktı.

Zeynep Gül Yeni Şafak
David Cameron, Theresa May, Boris Johnson
David Cameron, Theresa May, Boris Johnson

İngiltere’de 2016 Haziran ayında gerçekleştirilen tarihi referandumdan bu yana ülke çalkantılı bir döneme girdi. İngilizlerin %52 ile destek verdiği Brexit ülkenin seyrini değiştirdi. Brexit kararından sonra ilk istifa haberi David Cameron’dan geldi. "Verilen karar taze bir liderliğe ihtiyaç duyuyor. Benim için ülkemin başındaki kaptan olmamanın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" sözleriyle 6 yıllık başbakanlık görevini bırakan Cameron halefine hediye olarak Brexit düğümünü bıraktı.

Cameron’un gidişiyle Brexit yükünü omuzlarına alan May ancak 3 yıl dayanabildi ve gözyaşları içinde istifa etti. İngiltere’nin ikinci kadın başbakanı ünvanına sahip May Brexit kurbanı 2. Başbakan oldu. Parlamentoda sunduğu Brexit anlaşması 3 kez reddilen May’in döneminde istifa rekoru yaşandı.

36 isim pes etti

May kısa süren liderliği ve başbakanlığı esnasında hükümette, Tony Blair’in ve Margaret Thatcher’ın 10’ar yıllık görev sürelerinde gördüklerinden daha fazla istifa yaşandı. May hükümetinden aralarında bir dışişleri bakanı, iki Brexit bakanı, bir çalışma bakanı, iki savunma bakanı ile bir başbakan yardımcısının da olduğu 36 üst düzey isim istifa etti.

Boris baskılara direniyor

Dışişleri Bakanlığından sonra May’ın ardından başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson ise göreve gelir gelmez 31 Ekim’e kadar AB’den çıkma sözü verdi.İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

Milletvekillerinin İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atmasını önlemek adına parlamentoyu kraliçeye götürdüğü taleple askıya alan Johnson ülkede büyük tepki çekti. Başbakanın parlamentoyu askıya alma kararına karşı İngiltere ve İskoçya'da dava açıldı. Londra'daki mahkeme bu kararın hukukun alanına girmediğini ifade ederken, İskoçya'daki mahkeme, kararın "Parlamentonun denetimini engelleme amaçlı" olduğunu belirterek hukuka aykırı buldu. Ülkede buyuk baskılara maruz kalan johson ise istifa etmemekte direniyor.

Sterlin en düşük seviyede

Siyasi arenada oldukça çalkantılı 3 yıl ülkede ekonomiyi de kötü etkiledi.İngiltere'de yeni hükümetin anlaşmasız Brexit için çalışmalarını hızlandırmasına piyasalar tepki gösterdi. İngiliz Sterlini, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden anlaşmasız ayrılacağı ihtimalinin güçlenmesi karşısında son 28 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ülke fakirleşecek

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne ise ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılması halinde “kalıcı olarak fakirleşebileceği” uyarısında bulundu. ülkenin birlikten ayrılması durumunda ekonominin 2030 yılına kadar yüzde 6 oranında daralabileceğini belirten Osborne hane halkı gelirinin yılda 4 bin 300 sterlin seviyesinde azalabileceği uyarısında bulundu.

Malvarlıkları AB’ye taşındı

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu New Financial'ın raporunda, İngiltere'deki bankaların İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) ile sonuçlanan AB referandumundan bu yana İngiltere'den yaklaşık 900 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı belirtildi. Raporda, İngiltere'deki varlık yönetim şirketlerinin ise bu zamana kadar Brexit nedeniyle ülkeden 65 milyar sterlin, sigorta şirketlerinin ise 35 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı ifade edildi.Düşünce kuruluşunun raporunda bu zamana kadar İngiltere'deki 275 şirketin Brexit nedeniyle operasyonlarının bir kısmını İngiltere dışına çıkardığı bildirildi.

Serbest bırakıldılar

Serbest bırakıldılar

Diyarbakır'da zihinsel engelli genci sokak ortasında darp ettiler.
Bir daire için 40 kişi arıyor

Bir daire için 40 kişi arıyor

​Volkswagen'in dev yatırımı bölgede heyecana yol açtı.
3. kez sınırı geçtiler

3. kez sınırı geçtiler

​Fırat'ın doğusunda güvenli bölge için yeni devriye.
9'u gri listede 184 terörist öldürüldü

9'u gri listede 184 terörist öldürüldü

Eylüldeki operasyonlarla PKK'ya büyük darbe.
'Drone'lu tahrik

'Drone'lu tahrik

Avrupa Ligi maçında bayraklı ​provokasyon yaptılar.
Şampiyonlar Ligi hayal olabilir

Şampiyonlar Ligi hayal olabilir

Ülke puan sıralamasında son durum belli oldu.

AKM yükseliyor

AKM yükseliyor

2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olacak.
2 okul daha tatil edildi

2 okul daha tatil edildi

​29 okulun ardından binaları riskli bulunan 2 okul daha boşaltıldı.
Brexit buhranı

Brexit buhranı

​İngiltere fabrika ayarlarına geri dönemiyor.
5 ilçe için<br> yatırım müjdesi

5 ilçe için
yatırım müjdesi

​Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere tahsis edildi.
Suriye'de<br>3 fakülte kurulacak

Suriye'de
3 fakülte kurulacak

Bazı üniversiterde fakülte açma ve kapatma kararı.
Şiddetli olacak

Şiddetli olacak

​İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı.
100 günde<br>sadece yalan var

100 günde
sadece yalan var

​İmamoğlu'nun 100 günlük İBB karnesi yalan ve sıfırlarla dolu.
Türkiye girer<br> ABD çekilir

Türkiye girer
ABD çekilir

​Türkiye'nin, operasyon kararlılığı ABD'yi zora soktu.
İşte er meydanı

İşte er meydanı

​Etnospor'a 1 milyon 200 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.
Utan Fransa!

Utan Fransa!

​Fransa'da sokakta kalan Suriyeli mültecilere Türkler sahip çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.