Brexit tartışması İngiltere'nin kıdemli bilim insanlarının göçünü hızlandırdı

Birleşik Krallık hükümeti, toplamda yaklaşık 250 milyon sterlinlik bir finansman sağlama sözü verdi ancak giderek artan sayıda bilim adamının teklifi reddetmesi ve bunun yerine tüm araştırmacı ekipleriyle birlikte yer değiştirmesi gündeme geldi.

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Altı akademisyenin yakın zamanda laboratuvarlarını yurt dışına taşıma niyetinde oldukları veya bunun için müzakerelerde bulundukları bildirildi. Bu araştırmacılara ve diğer kişilere ise hibeleri sonlandırılmadan önce bir uzatma verildi.

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Prestijli bir üniversitede biyoloji profesörü, 2 milyon avroluk bir hibe aldı ve İngiltere'nin AB programlarına katılımı konusundaki açmazın “büyük ölçüde yıkıcı” olduğunu söyledi.

Profesör şunları kaydetti:

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"Ya büyük profesyonel maliyetle ayrılırım ya da kalır kariyer fırsatlarını kaçırırım. İngiltere'nin bilim adamları olarak konumumuzu tanıması gerekiyordu. Kendimi çok stresli hissediyorum."