Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun koronavirüs açıklaması kriz çıkardı: Sızlanmayı bırakın!

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artarak devam ediyor. Dünyada en çok vakanın görüldüğü ülkelerinden biri olan Brezilya'da hastalığa yakalananların sayısı 10 milyon 793 bini geçti. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro koronavirüsün ülkedeki bilançosuna ilişkin şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

"ŞİKAYET ETMEYİ BIRAKIN"

“Şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız?" ifadelerine yer veren Bolsonaro, "Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ancak yine de bir çözüm bulmalıyız” dedi.



SAO PAULO VALİSİ: BREZİLYA İKİ VİRÜSLE SAVAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Bolsonaro açıklamaları ülkede krize neden oldu. Sao Paulo Valisi Jaoa Doria, Bolsonaro’nun açıklamasını " Deli bir adam. Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi?” sözleriyle eleştirdi. Eleştirilerin dozunu artıran Doria, “Brezilya sağlık sistemi çökmek üzere. Ne yazık ki Brezilya şu anda iki virüsle savaşıyor; Koronavirüs ve Bolsonaro virüs. Bu Brezilyalılar için gerçekten üzücü” ifadelerini kullandı.

BREZİLYA’DA ORTAYA ÇIKAN P1 VARYANTI

Sao Paulo Üniversitesi’ndeki uzmanların Imperial College London ve Oxford Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, koronavirüsün P1 varyantının Amazonlar eyaletindeki Manaus kentinde, ikinci dalga sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor. P1 varyantı, Ocak ayında ilk olarak Manaus’tan Japonya’ya seyahat eden kişilerde tespit edilmişti. Ancak uzmanlar, varyantın Manaus kentinde Kasım ayının başlarında ortaya çıktığına inanıyor. Öte yandan, P1 varyantının Vuhan’da ortaya çıkan varyanta göre iki kat daha bulaşıcı olduğu ifade edilirken; varyantın bağışıklık sisteminden kurtulabildiği, tekrar bulaşabilme oranını da yüzde 25 ila yüzde 60’ kadar yükselttiği bildirildi.

BREZİLYA’DA SON DURUM

Latin Amerika ülkesi Brezilya’da son açıklanan verilere göre toplamda 10 milyon 796 bin 506 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede ABD’den sonra dünyada 261 bin 188 kişiyle en çok can kaybının yaşandığı yer olarak kayıtlara geçti. Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede 9 milyon 637 bin 20 kişi koronavirüsten iyileştiğini; 898 bin 298 aktif vakanın bulunduğunu, bunlardan 8 bin 318’inin durumunun kritik olduğunu duyurdu.

REKLAM