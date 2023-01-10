Dünya Brezilyada Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındı
AMERİKA

Brezilya’da Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındı

Brezilya'da Ulusal Kongre’ye düzenlenen baskın ve ordu karargahının önüne kamp kurdukları gerekçesiyle eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yaklaşık bin 500 gözaltına alındığını ya da tutuklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Brezilya’da Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındı
​Brezilya’da Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındı.

Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi binlerce kişi, dün başkent Brasilia’daki Ulusal Kongre, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı’na baskın düzenlemişti.

  • Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın “terör ve vandalizm” olarak nitelendirdiği baskına ilişkin açıklama yapan Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Flavio Dino, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu saldırganlar tarafından kiralanmış olan ve birinde ateşli silahlar bulunan 40 adet otobüse el konulduğunu ifade ederek, kongreye düzenlenen baskın ve ordu karargahının önüne kamp kurdukları gerekçesiyle yaklaşık bin 500 kişinin gözaltına alındığını ya da tutuklandığını duyurdu.

Bakan Dino, terör eylemleri ile ilgili yürütülen soruşturmanın eylemde yer alanların ötesine geçerek organizatörleri ve finansörlere ulaşmayı amaçladığını da değinerek, önümüzdeki günlerde yeni tutuklamaların yapılacağını bildirdi.

Polis tarafından dağıtılan ordu karargahı önündeki kampta yakalanan Bolsonaro destekçilerinin yaklaşık bin 200 kişi olduklarını belirten Dino, bu kişilerin Federal Polis Akademisi’nde gözaltında tutulduklarını ve ifadelerinin alınmasının ardından yargının kararına göre tutuklanacaklarını ya da serbest bırakılacaklarını ifade etti.

Bakan Dino, Ulusal Kongre baskınında tutuklananlara ise alacakları adli cezaların yanı sıra kamu malına verdikleri zarar için de tazminat ödeteceklerini belirtti.

Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
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Brezilya’da Bolsonaro destekçileri Ulusal Kongre binasını bastı
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri başkent Brasilia'da yer alan Ulusal Kongre binasını bastı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Baskında 70 kişi yaralandı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, dün düzenlenen baskında aralarında güvenlik güçlerinde bulunduğu 6’sı ağır olmak üzere en az 70 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bolsonaro’nun yeğeni de baskına katılmış

Bolsonaro'nun "Leo Indio" lakaplı yeğeni Leonardo Rodrigues de Jesus'un dün Ulusak Kongre’ye düzenlenen baskına katılan protestocular arasında olduğu ortaya çıktı. Indio, sosyal medya hesabından kongre baskını sırasında çektiği fotoğrafları ve görüntüleri paylaştı.

Federal müdahale kararı alınmıştı

Brasilia’da dün yaşanan şiddet olaylarının ardından Devlet Başkanı Lula bölgeye federal müdahale kararı almış, başkent idaresinin 31 Ocak 2023 tarihine kadar federal hükümetin kontrolü altında olacağı bildirilmişti.

Bolsonaro destekçileri seçim yenilgisini kabul etmiyor

Ülkede yapılan başkanlık seçimlerinde Lula’nın 50,9 oy oranıyla Bolsonaro’yu mağlup ederek devlet başkanı seçilmesi sonrası, Bolsonaro destekçileri seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek geniş çaplı eylem başlatmıştı. Bir grup eylemci ise Lula hükümetine askeri darbe yapılmasını talep ederek başkent Brasilia’da yer alan ordu karargahı önünde kamp kurmuştu.

Brezilya’da kongre binasının işgal edildiği anlar
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Brezilya’da kongre binasının işgal edildiği anlar
Brezilya'da, seçimi kaybeden eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, kongre binasını işgal etti. Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını da basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.

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