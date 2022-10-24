Dünya Brezilyada eski milletvekili polislere el bombası attı İki polis yaralandı
AMERİKA

Brezilya’da eski milletvekili polislere el bombası attı: İki polis yaralandı

Brezilya'da eski milletvekili Roberto Jefferson, kendisini gözaltına almak amacıyla gelen polis ekiplerine önce el bombası attı, daha sonra ise ateş açtı. Olay sonucunda 2 polis yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Brezilya’da eski milletvekili polislere el bombası attı: İki polis yaralandı
Polislere el bombasıyla saldırı.

Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yakınlığı ile bilinen eski milletvekili Roberto Jefferson’ın evinde dün akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Ev hapsinde bulunan Jefferson, kendisini gözaltına almak üzere evine gelen polislere önce el bombası attı, daha sonra ise ateş açtı. Yaşananların ardından açıklama yapan Jefferson, "Oradakilerin hiçbirini vurmadım. Onların araçlarını ve yakınındakileri vurdum. Orada 4 kişi vardı ve kaçtılar" dedi. Polis ise, olayda 2 polisin yaralandığını ve Jefferson’ın öldürmeye teşebbüs etme suçundan tutuklandığını duyurdu.

Öte yandan, Jefferson’ın evinin önünde bir araya gelen sevenleri, "Roberto Jefferson için özgürlük" sloganı attı.
Bu yılın başlarında, Jefferson’a mahkeme yargıcını tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmiş, Ocak ayında ise Jefferson’ın talebi üzerine ceza, ev hapsine çevrilmişti. Dün ise, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından yayınlanan yeni bir kararda, Jefferson’ın ev hapsi kurallarına uymadığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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