Dünya Brezilyada sahte lüks araç üreten fabrika kapatıldı
AMERİKA

Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrika kapatıldı

Brezilya polisi, Ferrari ve Lamborghini gibi araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı. Söz konusu lüks araçların en ucuzu 200 bin dolardan alıcı buluyor.

Haber Merkezi AA
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Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Santa Catarina eyaletinde, Ferrari ve Lamborghini gibi lüks araçların sahtelerini üreten fabrikaya baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, fabrikanın sahibi baba ve oğlunun "sinai hakların korunması kanunu ihlal" suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi.

Fabrika sahiplerinin sahte araçları sosyal medyada 45 bin ila 60 bin dolar arasından satışa çıkardığı aktarılan açıklamada, baskında 8 kısmen tamamlanmış araç ile lüks araç rozetleri ve armalar bulunduğu ifade edildi.

Baskının lüks araç üreticisi İtalyan şirketlerin şikayeti üzerine yapıldığı öğrenildi.

Söz konusu lüks araçların en ucuzu 200 bin dolardan alıcı buluyor.

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