Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128’e yükseldi

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.

Pernambuco Valisi Paulo Camara düzenlediği basın toplantısında, felakette can kaybı sayısının 128’e yükseldiğini, kayıp son 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti. Camara, şu ana kadar etkilenen bölgelerden 9 bin 300’den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.





Eyalet hükümeti, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeyecek ve tüm mallarını kaybeden, evini terk eden herkese bin 500 real (yaklaşık 312 ABD doları) verecek.

FOTOĞRAF 19 Pernambuco Sosyal Savunma Sekreterliği, bölgede sağanağın tetiklediği sel baskınları ve toprak kaymaları sebebiyle 25 Mayıs'tan bu yana 126 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de kayıp olarak bildirildiğini duyurdu. Pernambuco Sosyal Savunma Sekreteri Humberto Freire, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, \"Arama kurtarma çalışmalarının son aşamasına yaklaşıyoruz. Tüm çabalarımızı, mevcut tüm araç ve kaynakları kullanarak kaybolan son iki kişinin yerini tespit etmek için yoğunlaştırıyoruz.\" açıklamasında bulundu. Afetler sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 9 bin 302'ye çıktığı, bu kişilerin 27 kentteki 111 barınakta kaldığı belirtildi. Ayrıca, acil durum ilan edilen kent sayısının 31'e yükseldiği ve şiddetli yağışlar nedeniyle eyalet çapında 51 kentte hasarın meydana geldiği duyuruldu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu. Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 126'ya çıktı Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya çıktığı açıklandı. BiP'te paylaş

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