Dünya Brezilyadaki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128e yükseldi
AVRUPA

Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128’e yükseldi

Brezilya’nın Pernambuco eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 128’e ulaştı. Kayıp durumdaki son 2 kişiye ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128’e yükseldi
Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 128’e yükseldi

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.
Pernambuco Valisi Paulo Camara düzenlediği basın toplantısında, felakette can kaybı sayısının 128’e yükseldiğini, kayıp son 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti. Camara, şu ana kadar etkilenen bölgelerden 9 bin 300’den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.


Eyalet hükümeti, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeyecek ve tüm mallarını kaybeden, evini terk eden herkese bin 500 real (yaklaşık 312 ABD doları) verecek.

Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 126'ya çıktı
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Pernambuco Sosyal Savunma Sekreterliği, bölgede sağanağın tetiklediği sel baskınları ve toprak kaymaları sebebiyle 25 Mayıs'tan bu yana 126 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de kayıp olarak bildirildiğini duyurdu.
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Pernambuco Sosyal Savunma Sekreteri Humberto Freire, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, \"Arama kurtarma çalışmalarının son aşamasına yaklaşıyoruz. Tüm çabalarımızı, mevcut tüm araç ve kaynakları kullanarak kaybolan son iki kişinin yerini tespit etmek için yoğunlaştırıyoruz.\" açıklamasında bulundu.
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Afetler sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 9 bin 302'ye çıktığı, bu kişilerin 27 kentteki 111 barınakta kaldığı belirtildi.
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Ayrıca, acil durum ilan edilen kent sayısının 31'e yükseldiği ve şiddetli yağışlar nedeniyle eyalet çapında 51 kentte hasarın meydana geldiği duyuruldu.
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Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.
Title
Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 126'ya çıktı
Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya çıktığı açıklandı.

Brezilya'da toprak kayması: Can kaybı 90’ı aştı
FOTOĞRAF 6
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Brezilya’nın kuzeydoğusunda yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle özellikle Pernambuco eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde en az 91 kişi hayatını kaybetti.
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Yetkililer, bu sayının 100’ü aşabileceğini söylerken, yüzlerce kurtarma ekibi kaybolduğu tespit edilen 26 kişi için arama çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Daniel Ferreira, hükümetin olağanüstü hal ilan eden belediyelere fon sağlamak üzere harekete geçtiğini belirtti.
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Ferreira ayrıca, felaketten etkilenen kentler için yeni bir kredi limitinin oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.
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\"Amacımız aileleri rahat ettirmek\"<br>Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün felaketten en çok etkilenen eyalet olan Pernambuco’nun başkenti Recife ile Jaboatao dos Guararapes kentini ziyaret etmişti.<br>
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Bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bolsonaro, alandaki ıslak zemin nedeniyle helikopterin iniş yapamadığını belirtirken, “Maalesef, bu felaketler kıta büyüklüğündeki bir ülkede oluyor. Gerçekten çok üzgünüz. Ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. En büyük amacımız, aileleri rahat ettirmek ve nüfusa maddi katkı sağlamak” dedi.
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Brezilya'da toprak kayması: Can kaybı 90’ı aştı
Brezilya'da toprak kayması: Can kaybı 90’ı aştı
Brezilya'nın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde en az 91 kişi hayatını kaybetti.
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