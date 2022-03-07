Bulgaristan'a göre savaşın en büyük riski nükleer santrallerin güvenliği

Savaşla ilgili gelişmeleri bTV adlı özel televizyon kanalına değerlendiren Petkov, "Şu aşamada Bulgaristan topraklarında savaş tehlikesi yok ancak Ukrayna’daki savaşın getirdiği en büyük risk bu ülkenin nükleer santrallerinin güvenliğiyle ilgilidir. En büyük tehlikeyi Ukrayna’nın nükleer enerji santrali yanarken gördük. Benim için bu yangın milli güvenliğimize yönelik en büyük tehlike oldu." dedi.

İyot ilaç stokları gözden geçiriyoruz

Bulgaristan Bakanlar Kuruluna bağlı ek kriz masasının kurulduğunu anlatan Petkov, bu masanın iyot ilaçları stoklarından savaş alarm sistemlerinin durumunun gözden geçirilmesine kadar sivil savunmanın sahip olması gereken her şeyi ele alacağını açıkladı.

Bulgaristan’ın savaş risklerini küçümsemediğini, ülkenin Avrupalı ortaklarının da gelişmelerden dolayı şoke olduklarını belirten Petkov, “Gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Ekmek fiyatlarında olası artışların engellenmesi için devlet rezervlerinde muazzam buğday stokları tutulacak. En az 2023 yılına dek yetecek buğday stoklarımız olacak.” diye konuştu.

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Petkov, devletin gerektiğinde olası zamları engellemek üzere akaryakıt ve buğday fiyatlarına da müdahale edeceğini duyurdu.

Rusya büyükelçisinin özür dilemesi

Petkov, Osmanlı-Rus savaşının bitişi ve Bulgaristan’ın bağımsızlığının kutlandığı 3 Mart Ulusal Bayramı dolayısıyla ülkesiyle ilgili hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova’nın kendisinden özür dilediğini anlattı.

Petkov, "Bağımsızlık mücadelemizdeki Rus halkının katkısına saygımız, bugün Ukrayna’da kardeşin kardeşi öldürdüğü savaşla kıyaslanamaz.” diye konuştu.

Mitrofanova, Rusya İmparatorluğu’nun Bulgaristan’ın bağımsızlık mücadelesine katkısını Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya açtığı savaşa benzetmişti. Mitrofanova, savaşın ilk günlerinde Rusya Büyükelçiliği’nin resmi internet sayfasında Bulgaristan ile ilgili “NATO sürtüğü” ifadesini de kullanmıştı.

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Ukrayna’ya Rus yapımı savaş uçakları yollanmayacak

Ukrayna'ya askeri yardımlara da değinen Petkov, Bulgaristan’ın yapabileceği askeri-lojistik yardımda ülkenin Hava Kuvvetlerinin elinde bulunan az sayıdaki MiG tipi Rus yapımı savaş uçaklarının yer almayacağını anlattı.

Petkov, “Bilindiği üzere elimizde havalanabilecek az sayıda uçak var. Onların sayısı bizim için de yetersizdir. Böyle bir anda onları başkasına vermemiz söz konusu olamaz.” dedi.

Uçaklar kullanılamaz halde

Bulgaristan’ın filosu 15 MiG-29, 12 MiG-29A ve eğitim amaçlı kullanılan üç MiG savaş uçağından oluşuyor. Basında yayımlanan çeşitli değerlendirmelere göre teknolojik ömrünün sonunda olan bu uçakların sadece 8-9’u kullanılabilir durumda.

Tamamı profesyonel personelden oluşan ordusunun kadrosu 30 bin civarında olan ülke, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili 1500 kişilik askeri birimi hazır duruma getirdiğini bildirmişti.

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Öte yandan, aday eksikliği nedeniyle Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri, yüzlerce kişilik kadro boşluğunu dolduramıyor.

FOTOĞRAF 9 Ukrayna'nın Nikolaev kentinde yaşayan ABD asıllı Donald Hofferber, Ukrayna asıllı eşi Lilia, çocukları Aleksandre (4), Michael (8) ve Anna (6) ile birlikte savaştan kaçarak, zorlu ve 7 süren yolculuklarının ardından Türkiye'ye geldi. Yaşadıkları kentten Odessa'ya geçen ve buradan otomobille Romanya sınırına gelen aile, sınır kapısındaki yoğunluk nedeniyle aracı bırakıp, bavullarıyla birlikte 8 kilometre yürüyüp Romanya'ya geçti. Buradan arkadaşlarından yardım isteyen Donald Hofferber, onların aracı ile Bulgaristan'da Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na getirildi. Buradan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki tampon bölgeye yürüyerek geçen aile Türkiye'ye ulaştı. Zaman zaman gözyaşları döken Donald Hofferber, hayatlarını sürdürdükleri Nikolaev şehrinden savaşın başlamasıyla birlikte Odessa'ya geçtiklerini belirterek, <br>\"Oradan da bir arabayla sınıra doğru yola çıktık. O araba bizi olabildiğince uzağa götürdü, sanıyorum 14 kilometre gittik. Sonrasında bagajlarımızla 8 kilometre boyunca sınıra yürüyüp sınırı geçtik. Cuma akşamı gün batımından önce saldırmaya başladılar. Çok fazla saldırı oldu, helikopterler köprülere saldırdı. Evimizin çok yakınına bombalar düştü. Biz evimizi terk ettiğimizin ertesi günü Rus tankları evimizin önüne ulaşmış ama Ukrayna ordusu orada 20 Rus tankını etkisiz hale getirmiş.\" diye konuştu. Türkiye'de bir süre İstanbul'da kalmayı planladıklarını söyleyen Hofferber, \"Gelme imkanımın bulunduğu İtalya veya İstanbul vardı ben de İstanbul'daki arkadaşlarımı tercih ettim. Bence Türkiye bizim için şu an güvenli. 1 ay kadar İstanbul'da kalmayı düşünüyorum, orada Amerikan Büyükelçiliği'ne gideceğim.\" dedi. Ukrayna asıllı Lilia Hofferber ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ailenin kızları Anna ile savaşın korkunç yüzünü anlatmak için yara bandı ve sargı bezleriyle sardığı oyuncak ayısını bir an olsun yanından ayırmadı. Ukrayna'nın Lviv şehrinden yaşayan ve savaş başlamadan önce Macaristan'a geçen Ukraynalı Aleksandır Drogov, eşi Nina ve oğlu Daniel ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye kendilerini güvende hissettikleri için geldiklerini söyleyen Aleksandır Drogov, \"Polonya sınırına çok yakındaydı evim. Bölgedeki çoğu kişi şu anda savunma yapıyorlar şehirlerini. Şu anda nereye gideceğimize henüz karar vermedik. Şimdilik geçici bir yer bakacağız. Artık Türkiye'de kalacağım ama şu inancım tam, biz kazanacağız. Bence Ukrayna en güçlü ordulardan birisine sahip, hiç şüphem yok ki kazanacağız. Hayatıma devam etmem, işime devam edip para kazanmam gerekiyordu. Türkiye de Ukrayna halkına çok iyi davrandı bu süreçte ve bu nedenle Türkiye'ye sığındık.\" diye konuştu. Ukrayna'dan kaçtılar: Türkiye'ye yürüyerek geldiler Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da yaşayan ABD vatandaşı Donald Hofferber, Ukrayna asıllı eşi ve 3 çocuğuyla birlikte, zorlu bir yolculuktan sonra araçla geldikleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yürüyerek giriş yaptı. Ailenin 6 yaşındaki kızları Anna, savaşın korkunç yüzünü anlatmak için yara bandı ve sargı bezleriyle sardığı oyuncak ayısını bir an olsun yanından ayırmadı.

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