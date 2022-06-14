Dünya Burkina Fasodaki saldırıda ölenlerin sayısı 79a ulaştı
AFRİKA

Burkina Faso'daki saldırıda ölenlerin sayısı 79'a ulaştı

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda ölen sivillerin sayısı 79'a ulaştı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi

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Haber Merkezi AA
Burkina Fasodaki saldırıda ölenlerin sayısı 79a ulaştı
Burkina Faso'daki saldırıda ölenlerin sayısı 79'a ulaştı

Hükûmetten yapılan açıklamada, cumartesiyi pazara bağlayan gece Seytenga ilçesine kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 79'a çıktığı kaydedildi.

Ölü sayısı daha önce 50 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, Burkina Faso'daki askeri geçiş sürecinin cumhurbaşkanı Yarbay Paul-Henri Damiba, saldırı nedeniyle 14 Haziran 00.00'dan başlayarak 72 saatlik ulusal yas ilan etti.

Seytenga ilçesinde 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükûmet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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