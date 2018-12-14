Büyük sömürü

Yeşil Kıta Afrika’nın birçok ülkesinde sömürü imparatorluğu kuran Avrupa, Afrika’dan gelen göçmen selini durdurmak için kıta genelinde kalkınma projeleri devreye sokuyor. Ancak bu göçün başlı başına sorumlusu olan Avrupa, Afrika ekonomisini sömürmeye devam ediyor. Birleşmiş Millletler’in (BM) konuyla ilgili hazırladığı son rapora göre, başta Fransa olmak üzere İngiltere, Hollanda ve Portekiz her yıl Afrika ekonomisinden 50 milyar dolar para çalıyor.

1 TRİLYON DOLAR KAYIP

Rapor ayrıca, son 50 yılda Yeşil Kıta’da Batılı şirketler tarafından yürütülen yasadışı finansal akışlarla 1 trilyon doları aşan bir kayıp olduğunu da ispatlıyor. Özellike Fransa, 14 Afrika ülkesinin merkez bankalarının para kaynaklarının yüzde 50’sini Fransız hazinesinde tutmaya zorluyor. Senegal, Burkina Faso, Mali ve Nijer gibi ülkelerin kendi para politikaları üzerinde kontrolü yok. Öte yandan Fransa her yıl Afrika kaynaklarından milyarlarca avro çıkarmaya devam ediyor.