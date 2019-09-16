Klozetin tasarımcısı: Keşke şaka olsaydı

İngiltere'deki Blenheim Sarayı'nda sergilendiği sırada çalınan ‘Amerika’ adlı altın klozetin tasarımcısı Maurizio Cattelan, ‘hırsızlığın Robin Hood tarzı bir eylem olmasını’ umduğunu söyledi.

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 5 milyon doları geçen altın klozetin çalındığı belirtildi

İtalyan çağdaş sanatçı Maurizio Cattelan, eserinin çalındığına dair haberleri ilk duyduğunda ‘şaka yapıldığını’ düşündüğünü belirtti.

“Kim bir klozeti çalacak kadar salak olabilir?” diye sorduğunu söyleyen Catellan, “Bir anlığına altından yapıldığını unuttum. Keşke şaka olsaydı” ifadelerini kullandı.

New York Times’a konuşan Cattelan, “Hâlâ şaka olmasını umut ediyorum. Pozitif olmak ve hırsızlığın Robin Hood’dan ilham almış bir eylem olmasını düşünmek istiyorum” dedi.

18 karatlık som altından yapılan klozetin en az 5 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.