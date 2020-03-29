CANLI | Türkiye'den ve dünyadan son koronavirüs rakamları, ölü sayıları ve iyileşen hastalar CANLI İNFOGRAFİK | Koronavirüsün Türkiye ve dünya genelindeki son rakamları Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayı başında ortaya çıkan ve “Covid-19” adı verilen virüs tüm dünyayı sardı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020'de virüsü bir salgın olarak nitelendirdi. Ülkelerin aldığı önemlere rağmen koronavirüs şu anda yüz binlerce kişiyi enfekte etti, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yeni Şafak olarak, koronavirüsün tüm dünyadaki yayılma sürecini, yeni enfekte, ölüm ve iyileşme bildirimlerini ve ülkelere göre istatistikleri her an güncellenen canlı infografik sayfası ile sizlere aktarıyoruz. Reuters destekli bu canlı veri grafiklerini Türkçe olarak inceleyebilir ve gelişmeleri anbean yakından takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi 29 Mart 2020, 18:20 Son Güncelleme: 29 Mart 2020, 18:27 Yeni Şafak