Central Park yenileme yarışmasında Türk şirketi finalde

Central Park’ın geleceği için açılan yarışmada Mimar Sunay Erdem’in önerisi dünya arenasında ilk 50’ye girerek finale kaldı.

Amerika’nın simgelerinden 200 yıllık Central Parkyenilenme sürecine girdi. New York Belediyesi, Ağustos - Kasım 2018 tarihleri arasında park için açtığı peyzaj yarışmasında dünyanın önde gelen mimarlarından öneri istedi. Bu alanda birçok farklı ülkeden ödüller kazanan Erdem Mimarlar’ın önerisi de 480 katılımcı arasından finale kaldı.

Bina çatılarına organik tarım önerisi

Temelleri 1811 yılına dayanan park ekolojisinin tahrip olması üzerine böyle bir yarışma düzenlendiğini hatırlatan Erdem Mimarlar’ın Kurucu Ortağı Sunay Erdem, birçok ağacın ve bitki örtüsünün ömrünü tamamladığını kaydetti. Diğerlerinin de 50-100 yıl içinde tamamlayacağını söyleyen Erdem, “Central Park dünyanın en önemli ve büyük parklarından birisi. Biz de tahrip olan alanların organik tarıma adanmasını önerdik. Salt yeşil dokudan ziyade, gelecekte global sorun olacağı görünen tarıma vurgu yaptık. Bu yaklaşımın Manhattan'daki gökdelenlerin çatılarına taşınması gerektiğini söyledik” diye konuştu. Erdem; önerilen projenin birçok yerinde Türkiye’de uygulanan Millet Bahçesi öğelerinin de yer aldığını belirtti.

Erdem Mimarlar1992 yılından bu yana 5 kıtada 50'nin üzerinde ödül kazandı. Bunların arasında son yıllarda gündeme gelen ABD-Meksika sınırı için tartışılan Meksika Duvarı Projesi, Obama Başkanlık Merkezi ve İtalya’daki La Spezia Limanı Cephaneliği’nin uluslararası kentsel dönüşüm yarışmasındaki birincilik ödülü de yer alıyor.

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Rakamlarla Central Park

Yaklaşık 3.5 milyon metrekare büyüklüğündeki parkın eni 800 metre, uzunluğu 4 km. 120 farklı bitki, 26 binden fazla ağaç ve 130 hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. İçerisinde 21 oyun alanı, 51 heykel, 36 köprü ve kemerin yanısıra üç büyük göl, hayvanat bahçesi, spor alanları, yürüyüş parkuru, konser alanları ve kış aylarında hizmet veren buz pateni pistleri de yer alıyor. Herhangi bir yönden baktığınızda, 60 m'den fazlasının görülemediği parktaki her şey insan yapımı.