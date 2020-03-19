Cezaevlerine 14 günlük özel bölüm

Tedbirler uyarınca, cezaevine girişte hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler hemen hastaneye sevk ediliyor. Bu kişi, hastanenin düzenleyeceği sağlık raporu doğrultusunda cezaevine kabul ediliyor. Ayrıca cezaevlerinde özel bölümler oluşturuldu. Hastalık belirtisi olmasa bile ilk kez cezaevine giren tutuklu ve hükümlüler 14 gün boyunca bu bölümde gözlem altında tutuluyor. Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin, hastaneye sevki sağlanırken, tedavileri tamamlanan ve test sonuçları negatif çıkanlar kuruma kabul ediliyor. İlk kabul işlemleri esnasında tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediği kolluk marifetiyle tespit ediliyor.

OYNAT 00:00 Cezaevlerinde koronavirüs önlemi Koronavirüs karşı alınan önlemler kapsamında Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bazı tedbirler alındı. Kurumlara giren hükümlüler ve ziyaretçiler termal kamerayla tek tek kontrol edilecek. Ayrıca kampüsteki tüm alanlar dezenfekte ediliyor. BiP'te paylaş

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