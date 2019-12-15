Cezayir'de eski Başbakan Ali bin Flis siyaseti bıraktı: Son 3 cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti

Cezayir'de eski Başbakan ve Özgürlük Öncüleri Partisi Başkanı Ali bin Flis, girdiği son üç cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından siyasetten çekildiğini açıkladı.

"Siyaseti, gençlere şans tanımak için bırakıyorum"

Partisinin başkent Cezayir'deki merkez binasında çalışma arkadaşlarına veda konuşması yapan Bin Flis, "Gençlere şans tanımak için siyasi hayatıma son veriyorum ancak kalemim ve düşüncelerimle vatanıma hizmete devam edeceğim" dedi.

Bin Flis, Cezayir'in iyi bir geleceğe sahip olacağından emin olduğunu ifade etti. Eski Başbakan bin Flis, 2004 ve 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmişti.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu. Bin Flis ise seçimlerde oyların yüzde 10,5'ini almıştı.