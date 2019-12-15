Dünya Cezayirde eski Başbakan Ali bin Flis siyaseti bıraktı Son 3 cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti
ORTADOĞU

Cezayir'de eski Başbakan Ali bin Flis siyaseti bıraktı: Son 3 cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti

Cezayir'de son üç cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden, eski Başbakan ve Özgürlük Öncüleri Partisi Başkanı Ali bin Flis, siyasetten çekildiğini duyurdu. Partisinin başkent Cezayir'deki merkez binasında çalışma arkadaşlarına veda konuşması yapan Bin Flis, "Gençlere şans tanımak için siyasi hayatıma son veriyorum ancak kalemim ve düşüncelerimle vatanıma hizmete devam edeceğim." dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cezayir'de eski Başbakan ve Özgürlük Öncüleri Partisi Başkanı Ali bin Flis, girdiği son üç cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından siyasetten çekildiğini açıkladı.

"Siyaseti, gençlere şans tanımak için bırakıyorum"

  • Partisinin başkent Cezayir'deki merkez binasında çalışma arkadaşlarına veda konuşması yapan Bin Flis, "Gençlere şans tanımak için siyasi hayatıma son veriyorum ancak kalemim ve düşüncelerimle vatanıma hizmete devam edeceğim" dedi.

Bin Flis, Cezayir'in iyi bir geleceğe sahip olacağından emin olduğunu ifade etti. Eski Başbakan bin Flis, 2004 ve 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmişti.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu. Bin Flis ise seçimlerde oyların yüzde 10,5'ini almıştı.

Irak'ta başbakanlık için İran yanlısı Sudani'nin adının geçmesi tepki çekiyor
DÜNYA
Irak'ta başbakanlık için İran yanlısı Sudani'nin adının geçmesi tepki çekiyor
ABD iki Çinliyi kovdu

ABD iki Çinliyi kovdu

Hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdiler.
Dolmabahçede kritik görüşme

Dolmabahçe'de kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Beşiktaş-Malatya

Beşiktaş-Malatya

Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
Marşımızı kestiler <br>bağırarak okuduk

Marşımızı kestiler
bağırarak okuduk

Milli sporcularımıza Hırvatistan'da saygısızlık.
54 bin kişi <br>tahliye edildi

54 bin kişi
tahliye edildi

Tadilat çalışması sırasında tesadüfen bulundu.
Zirvenin sahibi Yiğido

Zirvenin sahibi Yiğido

Lider ​Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Hamsi kayboldu

Hamsi kayboldu

Vatandaşlar diğer balık çeşitlerine yöneldi.
Her an kırılabilir!

Her an kırılabilir!

'İstanbul'dan yüksek' deyip korkutan açıklamayı yaptı.
Çinlileri korkuttu

Çinlileri korkuttu

'Doğu Türkistan' paylaşımı nedeniyle maçını yayından kaldırdılar.
Haklarında karar verildi

Haklarında karar verildi

Basın Konseyi Yüksek Kurulundan Turan ve Atilla'ya kınama.
SİHA'lar Geçitkale'de

SİHA'lar Geçitkale'de

Doğu Akdeniz'de sondaj ve savaş gemilerine eşlik edecekler.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Hava kirliliği<br>had safhada

Hava kirliliği
had safhada

İran'da binlerce kişi hastanelere başvurdu.
229 yıllık tarih<br>yok oluyor

229 yıllık tarih
yok oluyor

İstanbul'daki tarihi kemer hırsızların gözde yeri oldu.
'Yanlışlıkla vurdum'<br>diyerek kaçtı

'Yanlışlıkla vurdum'
diyerek kaçtı

​Kütahya'da borç kavgasında bir kişi yaralandı.
Buz ve don uyarısı

Buz ve don uyarısı

​Doğu illerinde soğuk hava etkili oluyor.
Bakan Pekcan müjdeyi verdi

Bakan Pekcan müjdeyi verdi

1 Ocak'tan itibaren ihracatçıya 'tek tıkla' destek verilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.