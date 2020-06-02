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Dünya Chicagoda Floydun öldürülmesine yönelik gösterilerde 2 kişi öldü
AMERİKA

Chicago'da Floyd'un öldürülmesine yönelik gösterilerde 2 kişi öldü

ABD'nin çeşitli şehirlerindeki gösterilerde en az 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gösterilerde Chicago'da 2 kişi yaşamını yitirdi. Chicago şehir yönetimi sözcüsü Ray Hanania

bu kişilerin nasıl öldüklerine ilişkin bilgi vermezken, Chicago'da 60 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Gösterilerde şiddet artıyor.
Gösterilerde şiddet artıyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde Chicago'da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Chicago şehir yönetimi sözcüsü Ray Hanania, Cicero banliyösünde devam eden gösteriler ve şiddet olaylarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hanania, bu kişilerin nasıl öldüklerine ilişkin bilgi vermezken, Chicago'da 60 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

AP'ye göre gösterilerde 5 bin 600 kişi gözaltına alındı

Bu arada Associated Press (AP) ajansı, Floyd'un ölümü üzerine ABD'nin çeşitli kentlerinde patlak veren gösterilerde en az 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

Ajansın, gözaltına alınanların sayısını, polis departmanları, emniyet teşkilatı ve basında çıkan haberlere dayandırarak hesap ettiği belirtildi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerin yoğunluğu 7'nci gününde kısmen azalırken, bazı büyük kentlerdeki protestolarda polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

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