CHP'nin Azerbaycan'a yardım TIR'ı gönderdi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgalindeki Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı operasyonda, 44 günde tarihi bir zafer elde etmişti.

Karabağ’ın işgalden kurtarılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, CHP Azerbaycan Destek Heyeti tarafından Azerbaycan ordusuna yardım konvoyu götürüldü. CHP Gençlik Kolları’nın da eşlik ettiği konvoydaki yardım malzemeleri, 11 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yapılan yardıma ilişkin yayımladığı video mesajında "Tarihi bir başarıya imza attınız. Topraklarınızı işgalden kurtardınız. Sizin acınız bizim açımız. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Sizin şehidiniz bizim şehidimiz. Her yerde, her zaman, her koşulda sizlerle birlikteyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu: Sayın Bahçeli bilsin ki Iraklı-Suriyeli Türkmenlere biz yardım yaptık, Arapça Nutuk gönderdik! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelttiği 'milliyetçilik' eleştirilerine cevap verdi. Iraklı ve Suriyeli Türkmenlere CHP'nin sahip çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR'lar dolusu hem de. Arapça Nutuk gönderdik' diye konuştu.

CHP'li Çeviköz'den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz Habertürk'te "Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbeycan'a taşıyor' iddiasını ortaya attı. Söz konusu iddia Ermenistan tarafından uluslararası kamuoyuna servis edilen yalanlar arasında yer alıyor.

