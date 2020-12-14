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Dünya CHPnin Azerbaycana yardım TIRı gönderdi
POLİTİKA ASYA

CHP'nin Azerbaycan'a yardım TIR'ı gönderdi

Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Azerbaycan ordusuna, iki TIR ile yardım gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yardım malzemeleri 11 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim edildi.
Yardım malzemeleri 11 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim edildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgalindeki Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı operasyonda, 44 günde tarihi bir zafer elde etmişti.

Karabağ’ın işgalden kurtarılmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, CHP Azerbaycan Destek Heyeti tarafından Azerbaycan ordusuna yardım konvoyu götürüldü. CHP Gençlik Kolları’nın da eşlik ettiği konvoydaki yardım malzemeleri, 11 Aralık’ta Azerbaycan’a teslim edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yapılan yardıma ilişkin yayımladığı video mesajında "Tarihi bir başarıya imza attınız. Topraklarınızı işgalden kurtardınız. Sizin acınız bizim açımız. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Sizin şehidiniz bizim şehidimiz. Her yerde, her zaman, her koşulda sizlerle birlikteyiz” dedi.

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