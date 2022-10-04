Dünya CIAden Rusya uyarısı Nükleer tehdidi ciddiye almalıyız
AMERİKA

CIA'den Rusya uyarısı: Nükleer tehdidi ciddiye almalıyız

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, "Yakın bir tehdit olduğuna dair kanıt görmüyoruz" dedi.

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CIAden Rusya uyarısı: Nükleer tehdidi ciddiye almalıyız
Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Burns

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Rusya'yı korumak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız, bu bir blöf değil" açıklaması yankılanmaya devam ediyor.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, konuya ilişkin konuştu.

"Blöf yapıp yapmadığını söylemek çok zor"

Burns, Putin'in Ukrayna'ya saldırılarının bir parçası olarak nükleer silah kullanmaya hazır olup olmadığı konusunda blöf yapıp yapmadığını "söylemenin çok zor" olduğunu kaydetti.

CBS'e demeç veren Burns, ABD'nin nükleer silahlarla ilgili herhangi bir konuşmayı "çok ciddiye alması" gerektiğini vurguladı.

CIA Direktörü: Kanıt görmüyoruz

Burns, "Bugün ABD istihbarat camiasında, (Putin'in) gerçek kullanıma yaklaştığına, taktik nükleer silah kullanma konusunda yakın bir tehdit olduğuna dair pratik bir kanıt görmüyoruz." dedi.

"Pervasız ve son derece sorumsuz"

Putin, 300 bin askeri Ukrayna savaşına katılmak üzere seferberliğe çağırmıştı.

William Burns, Rusya'nın nükleer saldırı seçeneğine dair söyleminin "pervasız ve son derece sorumsuz" olduğunu sözlerine ekledi.

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Dünyanın en gizli müzesi: CIA'in gizli operasyonları sergileniyor
FOTOĞRAF 21
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Burası belki de dünyanın en sıradışı müzesi. Yürütülen gizli operasyonlarla ilgili objeler sergide yer alıyor.

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Müze, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın CIA'in Virginia'daki genel merkezinin içinde yer alıyor.

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Müze halkın ziyaretine kapalı. Sadece CIA çalışanları veya özel konukların gezmesine izin veriliyor. Son olarak CIA, kuruluşunun 75'inci yıldönümü dolasıyla müzenin kapılarını gazetecilere açtı.

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Müzede Usame bin Ladin öldürüldüğünde üzerinde bulunan silahın yanısıra Saddam Hüseyin'in deri ceketi de yer alıyor.

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Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Abbottabad'daki bina kompleksin modeli de sergilenenler arasında.

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Model, dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2011 yılında gösterilmiş, Obama bu makete bakarak baskına onay vermişti.

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30 Temmuz'daysa Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin bulunduğu kompleks hedef alınmıştı.

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Operasyona onay vermesi için Biden'a bu kompleksin modeli gösterilmişti. İşte o model de müzeye kondu.
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Müzenin terörle mücadele ve özel operasyonlar için ayrılan bölümleri bulunuyor.

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Müzeyi ziyaret edenlerin sayısıysa gizli tutuluyor. Ziyaretçiler arasında Amerikan kongresi üyeleri, diğer istihbarat kurumlarının çalışanları ve yabancı yetkililer yer alıyor.

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CIA, müzedeki bazı objeleri online olarak görülebilir hale getirmeyi planlıyor.

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Dünyanın en gizli müzesi: CIA'in gizli operasyonları sergileniyor
ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, genel merkez içindeki müzenin kapılarını gazetecilere açtı. Müzede gizli operasyonlarda kullanılan malzemeler sergileniyor.
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