Çin: İklim değişikliği konusunda varılan anlaşma teşvik edici

Glasgow kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması 26. Taraflar Toplantısı on beş gün sonra sona erdi ve toplantı sonunda gelecekteki iklim risklerini göğüslemeyi öngören yeni bir anlaşma kabul edildi.

Kömür gibi fosil yakıtların kullanımının azaltılmasına vurgu yapılan anlaşma kapsamında, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutma hedefine ulaşmak için izlenecek eylem planı hazırlandı.

Toplantıya katılan Çin heyeti tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ilerlemenin Paris Antlaşması’nın hayata geçirilmesine elverişli bir zemin hazırladığına dikkat çekilerek, iklim değişikliğiyle küresel mücadelede yeni bir yolculuğun başladığı bildirildi.

Toplantıda gelişmekte olan ülkelerin endişe ettiği adaptasyon ve finansman gibi konularda da ilerleme kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, Çin’in tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmelerini ve iklim değişikliğiyle küresel mücadele ve yönetişim sürecini hızlandırmalarını temenni ettiği belirtildi.

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Açıklamada, Çin’in öteden beri aktif ve yapıcı bir tavırla küresel iklim değişikliği sürecine katıldığı ve aynı tavrı sürdüreceği vurgulandı.