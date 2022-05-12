Çin’de ‘Sıfır vaka’savunması: Vazgeçilirse 1,6 milyon kişi ölür

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ‘Sıfır vaka’ politikasına ülke içinde ve dışında tepkiler ve eleştiriler yükselirken, Nature dergisinin Çin’in Şanghay kentinde bulunan Fudan Üniversitesi profesörlerinin çalışmalarına dayandırdığı bir rapora göre, ülkede uygulanan ‘Sıfır vaka’ politikasının askıya alınması halinde, düşük aşılanma nedeniyle 1,6 milyon kişinin hayatını kaybedeceği savunuldu. Çalışmada, Çin hükümetinin uyguladığı sıfır vakadan vazgeçmesi halinde 112 milyondan fazla kişide semptomatik Kovid-19 vakası görüleceği, beş milyon kişinin hastaneye yatacağı ve en az 1.55 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği vurgulandı. Bilim insanları, mevcut aşılamanın yeterli olmadığını, politikalardan cayılması halinde yeni bir Omnicron dalgasının ortaya çıkacağını ve bu durumun tüm dünya için ağır sonuçlar doğuracağını ifade etti.

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DÜNYA Çin'de Kovid-19 salgını engellenemiyor: Şangay yeni Wuhan oldu

PEKİN’DEN DSÖ’YE SANSÜR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, Çin’in pandeminin üstesinden gelmek için uyguladığı sıfır vaka politikalarının “sürdürülemez” olduğunu ifade etmesi, Pekin’de tepkiyle karşılandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a tepki göstererek “sorumsuz ifadelerden kaçınması gerektiğini” söyledi. Öte yandan Ghebreyesus’un açıklamalarının Çin’in internet ve sosyal medya mecralarında sansürlendiği belirtildi. Ülkenin popüler mesajlaşma uygulamaları Weibo ve WeChat’te, DSÖ direktörünün ifadelerinin yayınlanması engellendi.