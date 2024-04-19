Yerli savaş uçağı KAAN'ı geçtiğimiz günlerde havalandırarak tarihi bir adım atan Türkiye kritik bir proje için daha kolları sıvadı. TCG Anadolu'dan sonra daha üst bir versiyon olarak planlanan ikinci uçak gemisi yolda. KAAN'a da denizlerde üs olması beklenen geminin isminin ise TCG Trakya olacağı ifade ediliyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Mavi Vatan'ın en etkili gücü olması beklenen yerli uçak gemisini gündemine aldı.