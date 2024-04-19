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Dünya

Çin'in gizemli silahı ilk kez göründü: Sesten üç kat daha hızlı!

Çin'in, 2019'da Pekin'de düzenlenen Ulusal Gün Geçit töreninde tanıttığı "gizemli" yüksek irtifa, yüksek hızlı keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüldü.

13:48 - 19/04/2024 الجمعة
AA
WZ-8
WZ-8

Defence Blog internet sitesinin haberine göre, sesten üç kat daha hızlı ve yaklaşık 30 kilometre irtifaya çıkabilecek kabiliyette olacağı kaydedilen WZ-8 keşif uçağı, Xian H-6 bombardıman uçağının altına yerleştirilmiş halde görüntülendi.


Çin'in "gizemli" WZ-8 keşif uçağını öncelikle Tayvan, Güney Kore, Japonya başta olmak üzere Güney Asya istihbarat faaliyetlerinde kullanması bekleniyor.



Xian H-6 bombardıman uçağının altında görülen ve mevcut dronların aksine kendi başına havalanamadığı kaydedilen WZ-8 keşif uçağının belirli bir irtifaya çıkmasının ardından gökyüzündeki seyrine başlayabildiği belirtiliyor.


İnsansız hava aracı WZ-8'in uyduların etkin olamadığı bölgelerde istihbarat toplamada işlevsel olabileceği ifade ediliyor.




#Çin
#WZ-8
#yüksek hızlı keşif uçağı
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