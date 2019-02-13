Çocukları canlı canlı yaktılar

Birleşmiş Milletler’in (BM) kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu üyelerinden Radhika Coomaraswamy, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmü araştırırken karşılaştıkları korkunç bulguları anlattı. Misyonunun yaptığı çalışmaları Eylül 2018’de raporlaştırdıklarına işaret eden Coomaraswamy, “Soykırımdan sorumlu gördüğümüz 6 generalin ismini verip, bu kişilerin soruşturulmasını talep ettik” diye konuştu.

ŞOK EDİCİ BULGULAR

Myanmar’daki soruşturmaları süresince birçok “şok edici” bulguya rastladıklarını belirten Coomaraswamy, “Bunlardan birincisi, genç adamların maruz kaldıklarıydı. İkincisi ise özellikle evlerde ve gözaltı merkezlerinde kadınlara yönelik cinsel şiddetti. (Ordu mensuplarının) Çocuklara karşı da gaddarca davrandıklarını, bazılarını ailelerinden ayırdıklarını, bazılarını canlı canlı ateşe attıklarını öğrendik. Çok korkunçtu” ifadesini kullandı.

Zulüm sürüyor

Radhika Coomaraswamy

Arakan’daki son durumdan büyük endişe duyduğunu belirten Coomaraswamy, “Şu anda Arakan’da yeni askeri hareketlilik olduğu görülüyor. Çok endişeliyiz çünkü bir yılın ardından, Myanmar’dan kaçan kişilerin sayısında yine artış görüyoruz. Şu anda Myanmar’da 250 bin-300 bin kadar Arakanlı Müslüman kaldı” diye konuştu.

İnsanlık suçu işlendi

Coomaraswamy, Myanmar’da Karen, Kaçin ve Şan eyaletlerinde de azınlıklara yönelik insanlık suçu işlendiğini ancak Arakanlıların daha çok şiddete maruz kaldığına dikkat çekti. Coomaraswamy, “Arakanlı Müslümanların ten renkleri ve dinleri farklı. Bu nedenle de diğer etnik azınlıktan daha çok nefretle karşılanıyorlar. Ayrıca Arakanlı Müslümanlar Myanmar vatandaşı olarak tanınmıyor. Diğer etnik azınlıklar Myanmar vatandaşı” diye konuştu.

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