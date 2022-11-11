Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Rusya - Ukrayna savaşı, düzensiz göç ve terör mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

LİDERLERDEN AİLE FOTOĞRAFI

Kongre Merkezi'nde çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tokayev, solunda ise Mirziyoyev bulundu. Liderler ülkelerinin bayrakları önünde durarak fotoğraf verdi.

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OYNAT 00:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’ne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı. BiP'te paylaş

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Zirvede önemli mesajlar veren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Ukrayna'da 9 aydır devam eden çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için her türlü gayreti gösteriyoruz.

DÜNYANIN YAŞADIĞI RİSK DURUMU: Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ve gıda krizinin son bulması için adımlar atıyoruz

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte mücadele vermeliyiz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. Çetelerle, terör örgütleriyle, iklim değişikliğiyle de birlikte mücadele vermeliyiz.

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İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR STRATEJİ BELGESİ İMZASI

Konseyimizi teşkilata dönüştürürken özgün ve etkin bir yapının temelini attık. 2040 Türk Dünyası vizyon belgesi işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Sağlık, bilişim, ulaştırma, enerji ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirelim istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz strateji belgesi de bunun bir parçası.



