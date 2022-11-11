Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinde önemli açıklamalar Rusya - Ukrayna savaşı, düzensiz göç ve terör mesajı
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Rusya - Ukrayna savaşı, düzensiz göç ve terör mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya - Ukrayna savaşı, düzensiz göç ve terör mesajı verdi. Rusya Ukrayna savaşın bitmesi için Türkiye olarak tüm gayretin gösterildiğini belirten Erdoğan, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Gıda krizinin son bulması için adımlar atıyoruz" dedi. Terörle mücadele ve Türk Devletleri arasındaki işbirliğine de değinen Erdoğan, "Konseyimizi teşkilata dönüştürürken özgün ve etkin bir yapının temelini attık. 2040 Türk Dünyası vizyon belgesi işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Sağlık, bilişim, ulaştırma, enerji ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinde önemli açıklamalar: Rusya - Ukrayna savaşı, düzensiz göç ve terör mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

LİDERLERDEN AİLE FOTOĞRAFI

Kongre Merkezi'nde çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Tokayev, solunda ise Mirziyoyev bulundu. Liderler ülkelerinin bayrakları önünde durarak fotoğraf verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı' takdim edildi
OYNAT 01:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı' takdim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti. Erdoğan, Semerkant Kongre Merkezi'nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’ne katıldı
OYNAT 00:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı.


Zirvede önemli mesajlar veren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Ukrayna'da 9 aydır devam eden çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için her türlü gayreti gösteriyoruz.

DÜNYANIN YAŞADIĞI RİSK DURUMU: Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ve gıda krizinin son bulması için adımlar atıyoruz

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte mücadele vermeliyiz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. Çetelerle, terör örgütleriyle, iklim değişikliğiyle de birlikte mücadele vermeliyiz.

İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR STRATEJİ BELGESİ İMZASI

Konseyimizi teşkilata dönüştürürken özgün ve etkin bir yapının temelini attık. 2040 Türk Dünyası vizyon belgesi işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Sağlık, bilişim, ulaştırma, enerji ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirelim istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz strateji belgesi de bunun bir parçası.
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İşbirliğinde 2024 vizyonu

Zirvede Rusya - Ukrayna savaşı düzensiz göç ve terör mesajı.

​Şekib Avdagiç İTO seçimlerinde ezici bir çoğunlukla güven tazeledi.

​Konya'daki çökmeler için yetkililer devreye giriyor.

​Mansur Yavaş'tan CHP milletvekiline büyük kıyak.

​Bakan Karaismailoğlu Yeni Şafak'a konuştu.

​Lider siyasetinin gereğini yaptık.

​Bulgaristan'da parasına el konuldu.

​Atatürk ölümünün 84. yılında anıldı.

​Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor.

​Enerji krizine çözüm Türkiye'den.

​Terör örgütlerine para akıttılar.

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