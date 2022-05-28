Dünya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycanda Bir millet iki devlet TEKNOFESTte buluştu
ASYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da: Bir millet iki devlet TEKNOFEST'te buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Erdoğan, Aliyev ile birlikte "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın düzenlendiği alana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycanda: Bir millet iki devlet TEKNOFESTte buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İlham Aliyev

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na TSİ 13.30'da gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Mihrimah Belma Satır, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Bakü'ye geldi.

ERDOĞAN TEKNOFEST ALANINA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak etmek üzere alana geldi.

Etkinlikte önce Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ardından Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST festivalinde konuşuyor... Aliyev, "Türkiye'yle güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. TEKNOFEST bizim birliğimizi göstergesidir." dedi.

  • Erdoğan'ın, TEKNOFEST Azerbaycan programının ardından Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi açılış programlarına katılması, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili görüşme ve akşam yemeği vesilesiyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Ağustosta ne olacak bilmiyoruz

'Ağustos'ta ne olacak bilmiyoruz'

Mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi.
Togg Kilit aşama tamam diyerek heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: İlki hattan indi

Erdoğan Azerbaycanda

Erdoğan Azerbaycan'da

​Bir millet iki devlet TEKNOFEST'te buluştu.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

​İl il yayınlandı: İşte dana, koç ve koyun için belirlenen ücretler

Ayasofya'da fetih günü karşılaması

Ayasofya'da fetih günü karşılaması

​Gençler sabah namazında buluştu.

Üç milyon lira dolandırdı

Üç milyon lira dolandırdı

​Kendini 'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' diyerek tanıtmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.