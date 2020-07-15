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Dünya Darbeci dayanışması Mısır Hafter militanlarına 40 kamyon mühimmat gönderdi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ORTADOĞU

Darbeci dayanışması: Mısır Hafter militanlarına 40 kamyon mühimmat gönderdi

Mısır'daki darbeci Abdufettah es-Sisi yönetimi, Hafter militanlarına askeri mühimmat malzemeleri gönderdi. Libya ordusu, Mısır'dan giden mühimmatların Tobruk kentine ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mısır ordusuna ait konvoy.
Mısır ordusuna ait konvoy.

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafından getirilen mühimmatların bu sabah kamyonların oluşturduğu bir konvoyla Tobruk kentine ulaştırıldığı ifade edildi.

  • Tobruk'a söz konusu mühimmatı getiren kişilerin askeri üniformalı oldukları kaydedilen açıklamada, daha fazla detay verilmezken konu ile ilgili fotoğraflara yer verildi.

40 KAMYON MÜHİMMAT GÖNDERDİLER

Öfke Volkanı operasyonu basın birimi, 8 Nisan'da da Mısır'dan gelen bir geminin Tobruk Limanı'na demirlediğini gösteren fotoğraflar paylaşmıştı. Fotoğraflarda gemide askeri mühimmat yüklü 40 kamyonun olduğu gözlenmişti.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada Sirte ve Cufra bölgelerinde "büyük savaş" olacağını ileri sürmüştü.

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