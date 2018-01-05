DEAŞ Filistin’e savaş açtı

Videoda, Hamas üyelerini mürted ve kafir ilan eden terör örgütü, bir Hamas üyesinin infaz görüntülerini de paylaştı. Videoda Hamas’ın İran’la temasta olmakla suçlanması da dikkat çekti. DEAŞ Ağustos ayında Gazze-Mısır sınırındaki bir güvenlik noktasında intihar eylemi düzenlemişti. Saldırının ardından Hamas, Gazze Şeridi’nde yüze yakın DEAŞ mensubunu tutukladı. Operasyon kapsamında yollara barikatlar kuran Hamas’a bağlı Gazze güvenlik güçleri yollardaki güvenlik kontrollerini de sıklaştırdı.
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