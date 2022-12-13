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Der Spiegel'in 'darbe' ikiyüzlülüğü: Almanya'da farklı Türkiye'de farklı

Almanya'da ülkeyi ayağa kaldıran 'darbe' operasyonlarını kapağına taşıyan Alman dergisi Der Spiegel, konu Türkiye olunca ikiyüzlü bir tavır sergilemişti. Kendi ülkesindeki operasyona 'darbe' diyen dergi, 15 Temmuz darbe girişiminde ise farklı bir dil kullanmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Der Spiegelin darbe ikiyüzlülüğü: Almanyada farklı Türkiyede farklı
Alman ​Der Spiegel dergisinin darbe' ikiyüzlülüğü

Küresel odakların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi, Türk milletinin destansı direnişi ile bertaraf edilmiş Türkiye'de darbeler tarihe karışmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi.

Yaklaşık üç bin Alman polisinin katılımıyla ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya merkezli siyasi dergi Der Spiegel, ülkedeki çalkantılı süreci kapağına taşıdı.

Almanya'da yaşananlar için 'darbe' dediler

Konuyla ilgili haberin fotoğrafında, darbe planının lideri olduğu belirtilen Heinrich XIII Prens Reus'a yer verildi. Yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktaran dergi, "Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri" ifadeleri kullandı.

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15 Temmuz'da algı operasyon yapmışlardı

Aynı derginin, Türkiye'de altı yıl önceki darbe girişiminde ise tepki çeken ifadelerle algı operasyonuna soyunduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Tel örgülerin ardında Türk bayrağının tasvir edildiği sayılardan birinde, "Bir zamanlar demokrasi vardı." şeklindeki ifadeye yer verilmişti.

İkiyüzlü tutum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı bir diğer sayıda ise "Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor: Türkiye'ye odaklan." denilmişti.

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