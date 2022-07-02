​Diplomatik hezimet yaşadık: Atina’da NATO depremi

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası Türkiye’nin gündemi belirlemesi ve Ankara’ya istediğini alarak dönmesi Yunanistan’da iç siyasetinde depreme neden oldu. Yunanistan’ın anamuhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, hükümeti “Ülkeyi yenilginden yenilgiye taşımakla” eleştirirken, Atina’nın izlediği dış politikanın ülkenin çıkarlarına hizmet etmediğini dile getirdi.

Kiriakos Miçotakis

YENİLGİDEN YENİLGİYE TAŞIYOR

Çipras, Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede Türkiye’ye tam destek verildiğini söyledi. Çipras, hükümetin zirvenin sonucundan memnun olmasını sert dille eleştirerek, “Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı diye mi memnunuz?” diye sordu ve Miçotakis’in Yunanistan’ı “yenilgiden yenilgiye taşıdığını” belirtti.

ÇİPRAS’TAN FRANSA’YA GÖNDERME

Muhalefet lideri Çipras, Atina’nın Madrid’de yaşadığı durumu Fransa’nın 1815’te İngiltere’ye karşı kaybettiği Waterloo Savaşı’na benzetmesi dikkatlerden kaçmadı. Çipras’ın bu çıkışıyla, Miçotakis hükümetine özellikle silahlanma konusunda destek veren Paris’in tutumunu eleştirdiği yorumu yapıldı.

Aleksis Çipras

SİLAHLANMA ELEŞTİRİSİ

Yunanistan’ın ABD’den F-35 almak için resmi başvuruda bulunmasına ilişkin de konuşan Aleksis Çipras, Miçotakis için “Her defasında yenilgilerini örtbas etmek için bir silahlanma programı açıklıyor” dedi.

MİÇOTAKİS ÜZÜLDÜ!

Öte yandan Atina yönetimi, Avrupa Birliği (AB) Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO), Türkiye’nin yurt dışına yönelik turizm tanıtımlarında “Turkaegean” (Türk Egesi) markasını kullanmasına yeşil ışık yakması şokunu da yaşıyor. Başbakan Kyriakos Miçotakis, Ankara’nın talebinin AB tarafından onaylanmasının kendisini üzdüğünü açıkladı. Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis de Türkiye’nin bu hamlesinden geç haberdar olduklarını ve yanıt vermekte geciktiklerini söyleyerek özür diledi. Devlet televizyonu ERT’ye konuşan Georgiadis, “Bunu önlemek için elimden geleni yapacağım” diyerek soruşturma talimatı verdi.

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Yunan lobisine F-16 darbesi

Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, Türkiye’ye F-16 satışına sıcak baktığını ve Kongre’de onaylanması için Washington’a iner inmez çalışma yapacağını söylemesi ABD’deki Yunan lobisinde rahatsızlığa sebep oldu. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ve Yunan diasporasının başta gelen isimleri Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis, Biden’a tepki gösterirken, “Türkiye’ye F-16 savaş uçağı ve modernleştirme kiti satılacağını duymak şok edici oldu” açıklamasında bulundu