|
Dünya

Direnişe destek bize moral oluyor

Türkiye'de eğitimini tamamlayan Filistinli Anas Aboufoul, İsrail'in katliamlarında 60 akrabasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:05 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Anas Aboufoul
Anas Aboufoul

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla yüksek lisans eğitimi tamamlayan Abofoul, ülkesinde süren soykırıma ilişkin “Bu duruma karşı sessiz kalmamak ve Filistin halkının haklı mücadelesine destek olmak insanlık görevidir” dedi.

DAHA FAZLA DİRENİŞ

2017 yılında Türkiye'ye gelen Abofoul, Türkiye’nin ev sahipliği için “İnsanlarının misafirperverliği ve hoşgörüsü, burada kendimi evimde hissetmemi sağladı” ifadelerini kullandı. Abofoul, “Ailem güvensiz bir ortamda yaşam mücadelesi veriyor ve sürekli endişe içindeler. Çoğu zaman temel sağlık hizmetlerine erişim bile zor oluyor. Maalesef bu adil olmayan dünyadan umudumuzu kestik, onun için tek çağırımız, ‘Direniş ve daha fazla direniştir.' Dünyanın farklı yerlerindeki insanların Filistin direnişine desteği, Filistin halkı için büyük bir moral ve motivasyon kaynağıdır. Bu destek, adaletin ve insan haklarının evrensel olduğunu gösteriyor ve Filistin halkının yalnız olmadığını hissettiriyor. Filistin'de gündelik yaşam, sürekli bir mücadele ve direniş içinde geçiyor.” şeklinde konuştu.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
11 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni nerede, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? Süper Lig şampiyonluk kutlaması Galatasaray kupa töreni canlı izleme linki