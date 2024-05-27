Direnişe destek bize moral oluyor

2017 yılında Türkiye'ye gelen Abofoul, Türkiye’nin ev sahipliği için “İnsanlarının misafirperverliği ve hoşgörüsü, burada kendimi evimde hissetmemi sağladı” ifadelerini kullandı. Abofoul, “Ailem güvensiz bir ortamda yaşam mücadelesi veriyor ve sürekli endişe içindeler. Çoğu zaman temel sağlık hizmetlerine erişim bile zor oluyor. Maalesef bu adil olmayan dünyadan umudumuzu kestik, onun için tek çağırımız, ‘Direniş ve daha fazla direniştir.' Dünyanın farklı yerlerindeki insanların Filistin direnişine desteği, Filistin halkı için büyük bir moral ve motivasyon kaynağıdır. Bu destek, adaletin ve insan haklarının evrensel olduğunu gösteriyor ve Filistin halkının yalnız olmadığını hissettiriyor. Filistin'de gündelik yaşam, sürekli bir mücadele ve direniş içinde geçiyor.” şeklinde konuştu.