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Dünya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoydan Kırgızistana FETÖ tepkisi
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ASYA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Kırgızistan’a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Kırgızistan’a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kırgızistan Baş Müftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftar yemeğine FETÖ mensuplarının davet edilmesine yönelik bir soru üzerine, şu yanıtı verdi:

  • "Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim, aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir. FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadele en temel önceliklerimizden biridir. Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi FETÖ’nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir. Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz"

Büyükelçi ‘Teröristle aynı masaya oturmam’ diyerek iftarı terk etti
OYNAT 02:19
Büyükelçi ‘Teröristle aynı masaya oturmam’ diyerek iftarı terk etti
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı iftara FETÖ'cü hainlerin de davet edildiğini öğrenince programı terk etti. 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyen Fırat, 'Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı?' sözleriyle Kırgız yetkilileri sert bir şekilde eleştirdi.
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