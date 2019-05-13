Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Kırgızistan’a FETÖ tepkisi

Büyükelçi ‘Teröristle aynı masaya oturmam’ diyerek iftarı terk etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, katıldığı iftara FETÖ'cü hainlerin de davet edildiğini öğrenince programı terk etti. 'Teröristlerle aynı masaya oturmam' diyen Fırat, 'Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız? Ramazan bu, Ramazan da bu yapılır mı?' sözleriyle Kırgız yetkilileri sert bir şekilde eleştirdi.