Dünya Doğumdan yarım saat sonra bitirme sınavına girdi
AFRİKA

​Doğumdan yarım saat sonra hastanede bitirme sınavına girdi

Doğumdan yarım saat sonra bitirme sınavına girdi

Etiyopya'da 21 yaşındaki bir kadın, doğum yaptıktan 30 dakika sonra hastanede ortaokul bitirme sınavına girdi.

Haber Merkezi Diğer
Soruları Karl Metu hastanesine getiren silahlı bir asker sınav boyunca Derese'nin başında nöbet tuttu.
Soruları Karl Metu hastanesine getiren silahlı bir asker sınav boyunca Derese'nin başında nöbet tuttu.

Etiyopya'da 21 yaşındaki bir kadın, doğum yaptıktan 30 dakika sonra hastanede ortaokul bitirme sınavına girdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkenin batısındaki Metu kasabasında yaşayan Almaz Derese adlı kadın, sınava doğumdan önce girmeyi umuyordu.

Fakat Ramazan nedeniyle sınavlar ertelenince Derese bir yıldır hazırlandığı sınavı kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Başında asker nöbet tuttu

Kocası Tadese Tulu'nun okul yönetimini ikna etmesiyle, Derese'ye İngilizce, Etiyopya dili ve matematik sınavına hastanede girme izni verildi.

Soruları Karl Metu hastanesine getiren silahlı bir asker sınav boyunca Derese'nin başında nöbet tuttu.

  • "Sınava girebilmek için acele ettiğim için doğum zor olmadı" diyen Derese, kalan sınavlarına da iki gün içinde girecek.

Bir oğlan bebeği dünyaya getiren Derese, üniversiteye gidebilmek için iki yıl daha okuyacak.

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