DSÖ açıkladı: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın sağlık sistemine olumsuz etkileri ele alındı.

Çatışmalardan ötürü yaklaşık 7 milyon kişinin evini terk ederek başka şehirlere yerleştiği ve iç göçe maruz kalan her 3 kişiden birinde kronik hastalık bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde bine yakın sağlık tesisinin çatışma hattında yer aldığı, bu nedenle çok sayıda hastanın tedavi sürecinin aksadığı kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadele durma noktasına geldi

Savaşın ülkede Kovid-19 ile mücadeleyi neredeyse durma noktasına getirdiği de vurgulandı ve savaş başlayana kadar ülkede günde en az 50 bin kişi aşılanırken 24 Şubat'tan 15 Mart'a kadar sadece 175 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı ifade edildi.

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DSÖ'nün verilerine göre, 24 Şubat'tan 22 Mart'a kadar ülkede sağlık hizmeti veren 64 merkez saldırıya uğrarken bu saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

FOTOĞRAF 13 Savaşın başladığı günden beri Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırdığı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Rus birliklerin özellikle hastaneleri hedef alması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Rusya'nın iddiaları reddetmesine rağmen bölgeden gelen görüntüler acı gerçeği gözler önüne serdi. <br> Geçtiğimiz hafta Rusya, kentte kadın ve doğum hastanesi hedef alındı. Bir çok hamile kadın ve bebeği bombaların hedefi oldu. Dünyayı sarsan saldırının üzerinden bir kaç gün geçmeden Rus birlikleri bu kez de bir onkoloji hastanesi vurdu.<br> 500 KİŞİ REHİN TUTULUYOR<br><br>Bugün, stratejik liman kenti Mariupol'den benzer bir haber geldi. İddialara göre Rus birlikleri güney şehrindeki bir hastaneyi ele geçirdi. Rus askerleri içerideki 500 kişiyi 'canlı kalkan' olarak kullanmak için rehin tutuyor.<br> ÇEVRE EVLERDEKİ SİVİLLERİ BURAYA GETİRDİLER<br><br>Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'ya göre Rus güçleri, hastane yakınındaki evlerden 400 kişiyi ve hastane içinde bulunan 100 doktor ve hastayı bina içinde topladı. <br> CANLI KALKAN İDDİASI<br><br>Yoğun bakım hastanesi olarak da bilinen hastanede ise Rus askerlerinin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.<br> 'ÇOK SERT ATEŞ EDİYORLAR'<br><br>Kyrykleenko, \"Hastaneden çıkmak imkansız, çok sert ateş ediyorlar\" dedi.<br> TEDAVİLER SIĞINAKLARDA SÜRÜYOR<br><br>Hastanenin ana binası bombardıman nedeniyle ağır hasar gördü ancak sağlık personeli bodrumda kurulan derme çatma koğuşlarda hastaları tedavi etmeye devam ediyor.<br> Yoğun bakım hastanesi olarak da bilinen hastanenin saldırılardan önceki hali. PREMATÜRE BEBEKLER ORTADA KALDI<br><br>Bölgeden gelen tek acı haber bu değil. Günlerdir aralıksız devam eden bombardımandan kaçmak isteyen binlerce kişi bölgeyi terk etti. Aileler akın akın kaçmaya çalışırken Mariupol hastanelerinde umutsuz sahneler vardı. <br> Şehrin üç numaralı hastanesinde, anne babaları ölmüş ya da kenti terk etmek zorunda kalmış küçük prematüre bebekler savaşın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. 350 BİN KİŞİ KENTTE MAHSUR<br>Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, dün bölgedeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus saldırılarının başlamasının ardından ilk 3 günde 690 bin kişi tahliye edildi. <br><br> Ancak 1 Mart’tan bu yana 350 bin kişi de kentte mahsur kaldı. İnsanların büyük bir kısmı binaların bodrum katlarında ya da sığınaklarında insani olmayan koşullarda kalıyor. Gıda yok, su yok, elektrik yok, ısıtıcı yok” ifadelerini kullandı.\" dedi. ​Ukrayna'dan dehşete düşüren iddia: Rusya 500 sivili 'canlı kalkan' yapmak için hastanede rehin aldı Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor. Rusya'nın saldırılarının ardı arkası kesilmezken, Ukraynalılar da direnişini sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de de büyük yıkımlar meydana gelirken, Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'dan dehşete düşüren bir iddia geldi. Kyrylenko, Rus askerlerinin kentteki bir hastaneyi ele geçirdiğini, çevre evlerdeki Ukraynalıları, doktor ve hastalar olmak üzere yaklaşık 500 kişiyi binada rehin tuttuğunu öne sürdü. Bölge Valisi, rehinelerin Rusya tarafından canlı kalkan olarak kullanılacağını belirtti. BiP'te paylaş

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Sağlık hizmetlerine saldırılara "savaş taktiği" nitelemesi

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Ukrayna Temsilcisi Dr. Jarno Habicht, sağlık merkezlerine yapılan saldırıları kınarken, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar uluslararası insan hakları hukukunun ihlali olmakla birlikte sağlık altyapısını yıkmak ve insanları umutsuz bırakmak için uygulanan bir savaş taktiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Habicht, bu saldırıların zaten korumasız olan sivilleri daha mağdur hale getirdiğini vurgulayarak, "Sağlık hizmetleri asla bir hedef değildir ve olmamalıdır." ifadesini kullandı.

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