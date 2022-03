DSÖ açıkladı: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi

6 gündür bodrumda olduğunu anlatan Anna şöyle devam etti:<br><br>\"Burada yeni hayatları dünyaya getiriyoruz. Ama hastane duvarının diğer tarafındakiler (Rus kuvvetleri) bu canları alabilir. Burada ölümle yaşam arasında bir ikilem var. Her şeyin bir an önce bitmesini istiyoruz. İnsanlar yeni bir can dünyaya getirmenin ne kadar zor olduğunu bilselerdi asla savaşlar olmazdı.\"<br><br>Anna, oğluna \"Mark\" adını vereceklerini söyledi.