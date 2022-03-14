Dünya DSÖden Ukrayna uyarısı Tıbbi malzeme tükenmek üzere
AVRUPA

DSÖ'den Ukrayna uyarısı: Tıbbi malzeme tükenmek üzere

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'daki savaş sürerken ülkedeki sağlık durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. DSÖ'den yapılan açıklamada tedarik zinciri aksadığı için ülkedeki tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olduğu ve yarılılara tedavi sağlamakta zorlanıldığı kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
DSÖden Ukrayna uyarısı: Tıbbi malzeme tükenmek üzere
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık ekipmanı tedariki ve sağlık sisteminin sürmesi için gece gündüz çalıştıkları açıklamasında bulundu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da sağlık sisteminin son durumu değerlendirildi.

"TIBBİ MALZEMELER TÜKENMEK ÜZERE"

Ukrayna'da çatışmalardan 18 milyon kişinin etkilendiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği belirtilen açıklamada, "Ülkede tedarik zinciri büyük oranda aksadı. Stok ürünlere çatışmalardan ötürü ulaşılamıyor, tıbbi malzeme tükenmek üzere ve hastaneler, yaralılara tedavi sağlamakta zorlanıyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan itibaren DSÖ'nün, Ukrayna'da sağlık sisteminin sürmesi, tıbbi malzeme tedarikinin devamı ve komşu ülkelerdeki sığınmacıların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için "gece gündüz çalıştığı" ifade edildi.

Rus saldırıları sonucu taş üstünde taş kalmayan şehir Mariupol drone ile görüntülendi
OYNAT 00:40
Rus saldırıları sonucu taş üstünde taş kalmayan şehir Mariupol drone ile görüntülendi
Rusya'nın en yoğun saldırıları gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Mariupul kenti, drone ile görüntülendi. Taş üstüne taş kalmayan şehir harabeye dönerken, görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.


SALGIN HASTALIKLARIN TAKİBİ İÇİN MERKEZ KURULDU

Bu kapsamda 5 Mart'ta Lviv'e 36 tonluk tıbbi malzeme, 8 Mart'ta Kiev'e 10 tonluk travma ve acil durum kiti, 9 ve 11 Mart'ta Poltava üzerinden Harkiv'e 10 tonluk temel sağlık ekipmanı, 12 Mart'ta Kiev'deki hastanelere 2 ventilatör ve Lviv'deki hastanelere 14 tonluk temel sağlık ekipmanı dağıtıldığı bilgisi verildi.

Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek salgınların takibi için ise DSÖ'nün, Polonya'da bir takip merkezi kurduğu açıklandı.

Ukrayna'daki sağlık tesislerine 24 Şubat-11 Mart'ta 31 saldırı düzenlendiği, bu saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, "DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınamaktadır. Bu saldırılar, halkı hayat kurtaran hizmetlerden mahrum bırakmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Rus saldırıları sonucu taş üstünde taş kalmayan şehir Mariupol drone ile görüntülendi
OYNAT 00:40
Rus saldırıları sonucu taş üstünde taş kalmayan şehir Mariupol drone ile görüntülendi
Rusya'nın en yoğun saldırıları gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Mariupul kenti, drone ile görüntülendi. Taş üstüne taş kalmayan şehir harabeye dönerken, görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.


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